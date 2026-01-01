Få øyeblikkelig hjelp fra Kodee, din AI-støtteagent

Kodee håndterer over 45 000 chatter daglig – administrerer tjenester, skriver blogginnlegg og migrerer nettsteder – alt gjennom en enkel samtale.
Få øyeblikkelig hjelp fra Kodee, din AI-støtteagent

Din snarvei til ferdig

Kodee er med deg på tvers av alle Hostinger-produkter, til og med på telefonen din – bare fortell den hva du trenger.

Netthotell

Migrer et nettsted
Få fart på det
Lag en sikkerhetskopi
Finn innstillinger i hPanel
Administrer nettsteder, databaser og verktøy
Netthotell

Hvorfor Kodee er banebrytende

500+ handlinger, og det blir flere

Kodee utfører over 500 handlinger på administratornivå, inkludert nettstedsmigreringer, sikkerhetskopier og serverhelsesjekker.

85 % suksessrate

Kodee løser de aller fleste supportforespørsler på første forsøk – uten behov for frem og tilbake.

Til tjeneste, umiddelbart

Kodee er alltid tilgjengelig – ingen køer eller planlegging av tilbakeringinger. Få hjelp når du trenger det.

Spare penger for å spare deg penger

Ved å håndtere support automatisk, bidrar Kodee til å holde kostnadene lave og gi disse besparelsene videre til deg.

Foretrekker du WhatsApp? Kodee er der

Få den samme hjelpen med planer, oppsett og feilsøking, rett i appen du allerede bruker.
Foretrekker du WhatsApp? Kodee er der

Bli med millioner av fornøyde kunder

Kodee forsto bekymringen min raskt og ga tydelig, trinnvis veiledning som løste problemet mitt uten forvirring.

Anas Rk

Anas Rk

Kodee, AI-støtten deres, er super. Jeg foretrekker det faktisk fremfor å snakke med en person fordi jeg ikke føler meg stresset.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

AI-assistenten deres, Kodee, er SVÆRT hjelpsom. I stedet for å henvise meg til endeløse hjelpedokumenter, gjør den faktisk ting i kontoen min. Det er som å ha en junior systemadministrator på vakt.

Philip

Philip

Bare si det til Kodee, så er det ferdig

Bare si det til Kodee, så er det ferdig

Kodee-vanlige spørsmål

Finn svar på de vanligste spørsmålene om vår AI-kundesupportmedarbeider Kodee.

Hva er Kodee?

Kodee er Hostingers AI-støtteagent – bygget for å administrere nettsteder og tjenester via en enkel chat. Den utfører over 500 handlinger på administratornivå, fra å migrere nettsteder og opprette sikkerhetskopier til å administrere DNS-poster og sjekke serverhelse. Lær mer om Kodee.

Hvilke Hostinger-produkter støtter Kodee?

Kodee fungerer på tvers av hele Hostinger-økosystemet – webhotell, WordPress, VPS, nettstedbygger, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domener og betalinger. Uansett hva du administrerer, er Kodee der for å hjelpe deg.

Kan Kodee faktisk gjøre endringer på kontoen min, eller svarer den bare på spørsmål?

Begge deler – men det som skiller Kodee fra andre er at den tar grep. I stedet for å henvise deg til et hjelpedokument, kobler Kodee til domener, oppdaterer DNS-innstillinger, installerer programtillegg og mer, direkte i kontoen din.

Er Kodee tilgjengelig på mobil?

Ja. Kodee er tilgjengelig uansett hvor du bruker Hostinger – inkludert på mobil og til og med WhatsApp – så øyeblikkelig hjelp er alltid én melding unna, uansett hvor du jobber fra.

Hva skjer hvis Kodee ikke kan løse problemet mitt?

Kodee håndterer 85 % av supportinteraksjonene uavhengig. For alt utenfor sitt virkeområde kobler det deg til en menneskelig spesialist, slik at du aldri står uten en løsning.

