Windsurf hosting

Bouw met Windsurf, host op Hostinger

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
windsurf hosting

Duidelijke prijsopgave voor elk windsurfproject.

Implementeer de apps die je met Windsurf bouwt op betrouwbare hosting waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement bevat een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het risicovrij kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Deploy wat je in Windsurf maakt, sneller

Breng de apps die je in Windsurf bouwt van lokaal prototype naar live implementatie zonder je workflow te veranderen. Push je code naar de Node.js-hosting van Hostinger en je project draait met de runtime, build en omgevingsinstellingen die nodig zijn om zich in productie op dezelfde manier te gedragen. Eenmaal live draait je app op beheerde infrastructuur met betrouwbare uptime en voldoende capaciteit om het groeiende verkeer aan te kunnen. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van het product dat je hebt gebouwd.
windsurf hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over het hosten van windsurfplekken

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Windsurf hostingdiensten.
Windsurf-hosting betekent dat de Node.js-apps die je in Windsurf hebt gebouwd, worden geïmplementeerd op een live server waar gebruikers ze kunnen gebruiken. Dit is belangrijk omdat Windsurf de ontwikkeltool is, terwijl hosting de productieomgeving is waarin de app draait.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-runtime, updates en procesbeheer. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze servertaken voor je afgehandeld, zodat je je kunt concentreren op de app die je met Windsurf bouwt in plaats van op serverbeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, geef toegang tot de privérepository en implementeer de gewenste branch. Je kunt de repository privé houden en toch push-to-deploy gebruiken.
Elk abonnement heeft resourcebeperkingen. Als uw app deze beperkingen overschrijdt, kan de prestatie eronder lijden en moet u mogelijk upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normaal gebruik, maar u dient het abonnement af te stemmen op het verwachte verkeer en de benodigde gebruiksduur.
Upload je project naar GitHub, verbind de repository in Hostinger en implementeer de gewenste branch. Als je overstapt van een andere host, werk dan alle omgevingsvariabelen en database-instellingen bij voordat je de verbinding wijzigt.

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