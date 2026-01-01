Vuejs hosting

Implementeer Vue.js-apps in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Vue.js hosting

Eenvoudige hostingprijzen voor Vue.js, geen verborgen kosten.

Host uw Vue.js-app met een gerust hart op een betrouwbare infrastructuur die speciaal voor productieomgevingen is gebouwd. Mocht het niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u gebruikmaken van onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor de manier waarop Vue.js schaalbaar is.

Implementeer je Vue.js-app op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Push je code en je project draait in een omgeving die is ontworpen voor server-side rendering, API-aanroepen en het buildproces dat je stack verwacht. Zodra je app live is, hoef je je geen zorgen te maken over de hosting, met een betrouwbare uptime en voldoende capaciteit om het groeiende verkeer aan te kunnen. Je krijgt een eenvoudiger traject van ontwikkeling naar productie, met minder serverbeheer.
Vue.js hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Vue.js-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Vue.js-hostingdiensten.
Vue.js-hosting is een productieomgeving voor het implementeren en uitvoeren van Vue-apps, zodat gebruikers ze via het web kunnen benaderen. Dit is belangrijk omdat je een Node.js-runtime, applicatieprocesbeheer en een stabiele infrastructuur nodig hebt zodra je Vue.js-app de lokale ontwikkelomgeving verlaat.
Met een VPS beheert u zelf de server, de Node.js-versie, de beveiligingsupdates en het procesbeheer. Met onze Vue.js-hosting worden deze runtime- en infrastructuurtaken voor u afgehandeld, zodat u zich kunt concentreren op de app in plaats van op serverbeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates van nieuwe pushes kunnen op dezelfde manier worden geïmplementeerd als bij openbare repositories.
Het dataverkeer is inbegrepen tot de limieten van uw abonnement. Als uw app deze limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden naar een hoger abonnement; we brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor pieken in het dataverkeer.
Push de app naar een Git-repository, verbind deze met Hostinger en implementeer de hoofdbranch. Als je app al elders draait, kun je eerst de code en omgevingsinstellingen migreren en vervolgens de DNS bijwerken wanneer je er klaar voor bent.

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