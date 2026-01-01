Vue.js hosting

Ontworpen voor de manier waarop Vue.js schaalbaar is.

Implementeer je Vue.js-app op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Push je code en je project draait in een omgeving die is ontworpen voor server-side rendering, API-aanroepen en het buildproces dat je stack verwacht. Zodra je app live is, hoef je je geen zorgen te maken over de hosting, met een betrouwbare uptime en voldoende capaciteit om het groeiende verkeer aan te kunnen. Je krijgt een eenvoudiger traject van ontwikkeling naar productie, met minder serverbeheer.