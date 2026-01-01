Vite hosting

Implementeer apps die met Vite zijn ontwikkeld in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Vite-hosting

Eenvoudige prijsopgave voor Vite-hosting

Ontwikkel je apps met Vite op betrouwbare hosting die je kunt vertrouwen. Elk abonnement wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontwikkeld voor apps die gebruikmaken van Vite.

Host je met Vite ontwikkelde app op Node.js-hosting met een configuratie die naadloos aansluit op je bestaande workflow. Push je project, voer de build uit en serveer de gegenereerde app zonder extra configuratie. Je website draait op beheerde infrastructuur die is ontworpen voor stabiele prestaties en betrouwbare uptime, zodat deze het verkeer blijft verwerken naarmate je project groeit. Dit zorgt voor een eenvoudiger traject van lokale ontwikkeling naar productie, met minder serverbeheer.
Vite-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Vite-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Vite-hostingdiensten.
Vite-hosting betekent dat de met Vite gebouwde app wordt geïmplementeerd in een live Node.js-omgeving, zodat gebruikers er online toegang toe hebben. Dit is belangrijk omdat Vite een buildtool is, geen productieruntime. Je hebt dus nog steeds hosting nodig voor de gecompileerde app en alle backends waarvan deze afhankelijk is.
Bij reguliere VPS-hosting beheert u zelf het serverbesturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Met onze Node.js-hosting neemt het platform de serverlaag voor zijn rekening, zodat u zich kunt concentreren op de applicatie in plaats van op het onderhoud.
Ja. Je kunt je GitHub-account koppelen, toegang verlenen tot de privérepository en implementeren vanuit de branch van je keuze. Updates kunnen vervolgens rechtstreeks vanuit GitHub worden geïmplementeerd zonder handmatige uploads.
Er zijn resourcebeperkingen, dus als uw app de capaciteit van uw abonnement overschrijdt, moet u upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor pieken in het verkeer, maar langdurig hoog gebruik kan meer resources vereisen.
Verbind de Git-repository voor je Vite-app of upload het gebouwde project en stel vervolgens de vereiste Node.js-versie en omgevingsvariabelen in. Als je overstapt van een andere hostingprovider, wijs dan je domein naar Hostinger en implementeer de app hier opnieuw.

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