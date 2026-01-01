v0.dev hosting

Van vO.dev-prototype naar live website, snel

Breng de projecten die je met vO.dev bouwt van prototype naar productie zonder je hele stack te hoeven aanpassen. Hostinger's Node.js-hosting biedt een eenvoudige manier om de app achter je UI-mockups te implementeren, zodat je code met minimale configuratie van lokaal testen naar een live omgeving kan worden verplaatst. Zodra je app online is, draait deze op een beheerde infrastructuur die speciaal voor Node.js is gebouwd, waarbij schaling en uptime op de achtergrond worden afgehandeld. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van het product dat je gebruikers daadwerkelijk zien.