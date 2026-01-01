V0.dev hosting

Implementeer apps die met vO.dev zijn ontwikkeld in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanafâ‚¬3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
v0.dev hosting

EĂ©n vast maandbedrag, geen verborgen kosten.

Implementeer uw vO.dev-app met een gerust hart op de betrouwbare hosting van Vercel. Profiteer van snelle prestaties, een veilige infrastructuur en de ondersteuning die u nodig hebt om zorgeloos te bouwen â€“ en dat alles met onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
â‚¬18,99
â‚¬3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 191,52 (normale prijs â‚¬ 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
â‚¬25,99
â‚¬7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 383,52 (normale prijs â‚¬ 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
â‚¬18,99
â‚¬3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 191,52 (normale prijs â‚¬ 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
â‚¬25,99
â‚¬7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 383,52 (normale prijs â‚¬ 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van vO.dev-prototype naar live website, snel

Breng de projecten die je met vO.dev bouwt van prototype naar productie zonder je hele stack te hoeven aanpassen. Hostinger's Node.js-hosting biedt een eenvoudige manier om de app achter je UI-mockups te implementeren, zodat je code met minimale configuratie van lokaal testen naar een live omgeving kan worden verplaatst. Zodra je app online is, draait deze op een beheerde infrastructuur die speciaal voor Node.js is gebouwd, waarbij schaling en uptime op de achtergrond worden afgehandeld. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van het product dat je gebruikers daadwerkelijk zien.
v0.dev hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDNâ€™s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, AziĂ«, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en AustraliĂ«.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over V0.dev-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over de hostingdiensten van V0.dev.
v0.dev hosting is een configuratie voor het implementeren van apps die met v0.dev zijn ontwikkeld op Vercel. Het biedt beheerde implementatie, automatische schaling en eenvoudige, op Git gebaseerde workflows.
VPS-hosting biedt u een virtuele server die u zelf beheert. v0.dev-hosting op Vercel is volledig beheerd, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over serverconfiguratie, patches of schaling.
Ja. Je kunt een privĂ© GitHub-repository koppelen en deze veilig implementeren via Vercel. De toegang blijft beheerd via de machtigingen van je Git-provider.
De abonnementen van Vercel bevatten gebruiksbeperkingen voor bandbreedte, bouwtijd en serverloze uitvoering. Als u deze overschrijdt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht op basis van uw abonnement.
Ja. In de meeste gevallen kunt u uw repository koppelen, de omgevingsvariabelen controleren en implementeren. Indien nodig kunt u na de installatie uw domein wijzigen en de DNS bijwerken.

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