Typedream hosting

Implementeer apps die met Typedream zijn gebouwd in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
typedream hosting

Eenvoudige prijsopgave voor Typedream hosting

Ontwikkel de apps en websites die je met Typedream bouwt op betrouwbare hosting waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van Typedream-ontwerp tot live website

Breng je met Typedream gebouwde websites van prototype naar productie zonder ingewikkeld implementatieproces. Upload de app-code naar je Typedream-project en Hostinger's Node.js-hosting biedt je een eenvoudige setup om deze te draaien met de benodigde runtime en routing. Zodra je project live is, draait het op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om stabiel te blijven, zelfs bij toenemend verkeer. Je hoeft je minder zorgen te maken over serveronderhoud en je hebt de zekerheid dat je app echte gebruikers aankan zonder extra beheerwerk.
typedream hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Typedream-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over de hostingdiensten van Typedream.
Typedream-hosting betekent dat de Node.js-app of -website die je met Typedream hebt gebouwd, wordt geïmplementeerd in een live serveromgeving. Dit is belangrijk omdat je project een runtime, netwerktoegang en uptime buiten je lokale machine nodig heeft voordat gebruikers er toegang toe hebben.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Bij Node.js-hosting van Hostinger worden deze servertaken voor je afgehandeld, waardoor Typedream-hosting eenvoudiger te beheren en te onderhouden is.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de branch die je wilt gebruiken. Updates vanuit die branch kunnen vervolgens worden geïmplementeerd zonder de repository openbaar te maken.
De abonnementen hebben specifieke limieten voor de benodigde resources. Als uw app deze limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden naar een hoger abonnement. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor pieken in het verkeer, maar uw app kan wel beperkingen ondervinden als de resources van het abonnement worden overschreden.
Upload je project naar GitHub, verbind de repository in Hostinger en implementeer de gewenste branch. Als je migreert vanaf een andere host, zorg er dan voor dat je app dezelfde omgevingsvariabelen en build-instellingen gebruikt en schakel pas over naar een andere server nadat je de implementatie hebt geverifieerd.

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