Sveltekit hosting

Implementeer SvelteKit-apps in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
SvelteKit hosting

Duidelijke SvelteKit hostingpakketten, geen verborgen kosten.

Host uw SvelteKit-app met een gerust hart op een betrouwbare infrastructuur die speciaal voor productieomgevingen is gebouwd. Probeer het risicovrij met onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor de manier waarop SvelteKit schaalt.

Implementeer je SvelteKit-app op Node.js-hosting zonder extra implementatiewerk. Push je code en Hostinger verzorgt de build en de serverkant van je project, zodat je routes, server-endpoints en weergegeven pagina's zich gedragen zoals verwacht. Je app blijft draaien op een beheerde infrastructuur die speciaal voor Node.js is gebouwd, met de betrouwbaarheid en capaciteit om groei op te vangen zonder constant serveronderhoud. Dit zorgt voor een eenvoudiger traject van lokale ontwikkeling naar productie en meer tijd om je te richten op de functionaliteiten die je gebruikers zien.
SvelteKit hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Sveltekit-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Sveltekit-hostingdiensten.
SvelteKit-hosting betekent dat je je SvelteKit-app draait op een server die de Node.js-runtime en server-side routes kan uitvoeren. Dit is belangrijk omdat statische hosting alleen niet voldoende is als je app gebruikmaakt van SSR, endpoints of server-actions.
Met een VPS installeer en onderhoud je Node.js, een procesmanager, TLS, updates en beveiliging zelf. Met managed SvelteKit hosting wordt die runtime-laag voor je afgehandeld, zodat je de app kunt implementeren in plaats van de server te beheren.
Ja. Koppel je GitHub-account, geef toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates kunnen automatisch worden geïmplementeerd wanneer je wijzigingen pusht.
Als uw app de inbegrepen resources van uw abonnement overstijgt, moet u mogelijk upgraden naar een groter abonnement. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale pieken in het verkeer, maar bij aanhoudend hoger gebruik zijn meer resources nodig.
Upload je project naar GitHub, koppel de repository en implementeer het op Hostinger. Als je overstapt van een andere host, werk dan je omgevingsvariabelen en domeininstellingen bij en test SSR en routes na de eerste implementatie.

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