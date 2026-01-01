Svelte hosting

Implementeer Svelte-apps in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
svelte hosting

Eenvoudige Svelte-hosting, transparante maandelijkse prijzen.

Host uw Svelte-app op een betrouwbare infrastructuur die geschikt is voor productieomgevingen. Implementeer met een gerust hart, dankzij onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor de manier waarop Svelte verzendt.

Implementeer je Svelte-app met een setup die je niet in de weg zit. Push je code en Hostinger's Node.js-hosting biedt je de runtime die je project nodig heeft, zodat pagina's snel laden en je build met minder handmatige configuratie verloopt. Je app draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om verkeer te verwerken zonder constante afstemming. Dat betekent minder implementatietaken om bij te houden en meer tijd om functies te leveren die gebruikers daadwerkelijk kunnen gebruiken.
svelte hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Svelte-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Svelte-hostingdiensten.
Svelte-hosting is een Node.js-hostingopstelling voor het implementeren van met Svelte ontwikkelde applicaties op een live server. Dit is belangrijk omdat je applicatie een runtime, een buildproces en een implementatieworkflow nodig heeft om pagina's betrouwbaar weer te geven en updates af te handelen in een productieomgeving.
Bij reguliere VPS-hosting beheer je zelf het besturingssysteem, Node.js, de procesmanager, updates en beveiliging. Met de Node.js-hosting van Hostinger worden deze servertaken voor je afgehandeld, zodat je je kunt concentreren op je Svelte-app en het implementatieproces.
Ja. Je kunt je GitHub-account koppelen, toegang verlenen tot de privérepository en implementeren vanuit de branch die je kiest. Daarna kunnen pushes naar die branch updates activeren, net als bij elke andere Git-gebaseerde implementatie.
Er gelden limieten voor resources en dataverkeer binnen de abonnementen. Als uw app deze limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normaal gebruik, maar bij aanhoudend hoog dataverkeer is een groter abonnement aan te raden.
Push de app naar een Git-repository, verbind deze met Hostinger en stel de build- en startopdrachten in via het configuratiescherm. Als je app al lokaal draait, bestaat de migratie meestal alleen uit het aanpassen van omgevingsvariabelen en implementatie-instellingen.

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