Storybook hosting

Verzend Storybook-projecten met gemak

Implementeer je Storybook-project met een setup die de workflow eenvoudig houdt. Push je code en Hostinger's Node.js-hosting biedt je een duidelijk pad van lokale builds naar een live documentatiesite of componentensandbox, zonder extra serverconfiguratie. Je project draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid, waardoor updates voorspelbaar blijven en pieken in het verkeer gemakkelijker te beheersen zijn. Dat betekent minder tijd voor onderhoud aan de implementatie en meer tijd voor het verfijnen van de UI-componenten waar je team op vertrouwt.