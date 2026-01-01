Deploy Replit-projecten sneller naar productie

Breng de apps en prototypes die je in Replit bouwt, van workspace naar productie zonder je stack te veranderen. Push je Node.js-code naar Hostinger en run hem met een setup die deployment simpel houdt, zodat je project live is zonder extra configuratie of serverbeheer. Eenmaal gedeployd draait je app op een managed infrastructuur die gebouwd is om stabiel te blijven onder belasting. Je krijgt betrouwbare uptime, ruimte om te schalen en verliest minder tijd aan serveronderhoud, zodat je je kunt focussen op de code die er echt toe doet.