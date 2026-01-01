Replit-hosting

Deploy Replit-apps in enkele minuten

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
replit-hosting

Transparante maandelijkse tarieven, geen verborgen kosten.

Deploy je Replit-apps op betrouwbare hosting die gemaakt is voor productie. Test het volledig risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Deploy Replit-projecten sneller naar productie

Breng de apps en prototypes die je in Replit bouwt, van workspace naar productie zonder je stack te veranderen. Push je Node.js-code naar Hostinger en run hem met een setup die deployment simpel houdt, zodat je project live is zonder extra configuratie of serverbeheer. Eenmaal gedeployd draait je app op een managed infrastructuur die gebouwd is om stabiel te blijven onder belasting. Je krijgt betrouwbare uptime, ruimte om te schalen en verliest minder tijd aan serveronderhoud, zodat je je kunt focussen op de code die er echt toe doet.
replit-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Replit-hosting FAQ's

Krijg antwoorden op de meestgestelde vragen over Replit-hostingdiensten.
Het betekent dat je de Node.js-app of -website uit Replit naar een productieserver uitrolt waar echte gebruikers toegang toe hebben. Dit is belangrijk, want Replit is perfect voor het bouwen, maar productiehosting geeft je de controle over uptime, domeinen en het deployment-gedrag.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-runtime, beveiligingspatches en de procesafhandeling. Met Hostinger Node.js-hosting worden de runtime en infrastructuur voor je beheerd, zodat je de app kunt deployen zonder serverbeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privé-repository en deploy vanaf de branch die je wilt gebruiken. Updates deploy je vervolgens rechtstreeks vanuit GitHub, zonder je repository openbaar te maken.
Als je app de limieten van je plan overschrijdt, kunnen er beperkingen worden opgelegd op basis van de beschikbare resources totdat je een upgrade uitvoert. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor verkeerspieken; de belangrijkste beperking is de capaciteit die in je plan is inbegrepen.
Push je app naar GitHub, verbind de repository in Hostinger en deploy deze. Als je verhuist vanaf een lokale machine of andere host, zorg er dan voor dat je Node-versie, omgevingsvariabelen en startcommando matchen met de app voordat je het verkeer omzet.

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