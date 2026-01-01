Remix hosting

Implementeer Remix-apps sneller op Hostinger.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
remix hosting

Eenvoudige maandelijkse prijsstelling, geen verborgen kosten.

Host uw Remix-app met een gerust hart op een betrouwbare infrastructuur die speciaal voor productie is gebouwd. Probeer het risicovrij met onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Remix-hosting ontworpen voor snelheid

Implementeer je Remix-app op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Push je code en je routes, loaders en actions draaien in een serverklare omgeving die is ontworpen voor full-stack webapplicaties. Je project blijft op beheerde infrastructuur met de uptime en de ruimte voor groei die productieverkeer vereist. Dat betekent minder tijd voor serveronderhoud en meer tijd voor het ontwikkelen van nieuwe functies voor gebruikers.
remix hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Remix-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over de hostingdiensten van Remix.
Remix-hosting betekent het implementeren van een Remix-app in een Node.js-omgeving die de servercode kan uitvoeren en daadwerkelijk verkeer kan verwerken. Dit is belangrijk omdat Remix een runtime nodig heeft die de volledige afhandeling van verzoeken ondersteunt, niet alleen het hosten van statische bestanden.
Met een VPS beheert u zelf het besturingssysteem, de Node-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Met onze Remix-hosting worden de runtime en de serverconfiguratie voor u geregeld, zodat u de app kunt implementeren zonder de machine te hoeven onderhouden.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Toekomstige pushes kunnen nieuwe builds activeren, net zoals bij openbare repositories.
Er zijn geen onverwachte extra kosten. Als uw app de inbegrepen limieten van het abonnement overschrijdt, moet u overstappen naar een duurder abonnement of uw gebruik aanpassen, zodat de service binnen de toegewezen resources kan blijven functioneren.
Upload je Remix-project naar GitHub, verbind de repository in Hostinger en implementeer de gewenste branch. Als je migreert vanaf een andere host, behoud dan de app-code en omgevingsvariabelen en leid het verkeer na het testen door naar de nieuwe implementatie.

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