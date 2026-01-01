React router hosting

Implementeer React Router-apps in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
React Router-hosting

Eenvoudige prijsopgave voor React Router-hosting

Host je React Router-app op een betrouwbare infrastructuur die geschikt is voor productieomgevingen. Implementeer met een gerust hart, en als het niet bevalt, ben je gedekt door onze 30-dagen geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

React Router-apps die snel blijven

Implementeer je React Router-app met een configuratie die aansluit op je huidige werkwijze. Push je code naar Node.js-hosting en voer je routes, loaders en serverlogica uit zonder extra configuratie. Zo verloopt de overstap van lokale ontwikkeling naar productie soepeler. Je app blijft draaien op een beheerde infrastructuur die is ontworpen om verkeer te verwerken en betrouwbaar online te blijven. Dit scheelt je implementatietaken en geeft je meer tijd om je te richten op je gebruikersinterface, dataflow en productontwikkeling.
React Router-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over React Router-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over hostingdiensten voor React Router.
React Router-hosting betekent het implementeren van de React-app die React Router gebruikt, zodat deze in productie kan draaien en echte gebruikers kan bedienen. Dit is belangrijk omdat client-side routing een Node.js-compatibele host nodig heeft die de app correct kan serveren bij het laden en vernieuwen van de URL.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node-versie, de procesconfiguratie, updates en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting wordt dat serverwerk voor je gedaan, zodat je je kunt concentreren op de app in plaats van op het onderhoud van de machine.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vervolgens vanuit de gewenste branch. Updates kunnen rechtstreeks vanuit GitHub worden opgehaald zonder de repository openbaar te maken.
Ja, hostingpakketten hebben vastgestelde resourcebeperkingen en als uw app deze overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. Er zijn geen onverwachte extra kosten voor pieken in het verkeer, maar langdurig hoog gebruik kan een duurder pakket vereisen.
Upload de app naar GitHub of importeer je bestaande repository, verbind deze vervolgens met Hostinger en implementeer de app. Als je overstapt van een andere hostingprovider, zorg er dan voor dat je build- en startinstellingen verwijzen naar de huidige Node.js-app en controleer de omgevingsvariabelen voordat je live gaat.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.