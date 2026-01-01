Preact hosting

Implementeer Preact-apps snel op Hostinger.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
preact hosting

Eenvoudige maandelijkse prijsstelling, geen verborgen kosten.

Host je Preact-app op een betrouwbare infrastructuur die geschikt is voor productieomgevingen. Elk abonnement omvat een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je vol vertrouwen kunt implementeren.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor de manier waarop Preact schaalt.

Implementeer je Preact-app op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Push je code en de runtime zorgt voor de rest, zodat je pagina's en componenten laden zoals je ze hebt ontworpen. De overstap van lokale ontwikkeling naar productie is eenvoudig. Je project draait op een beheerde infrastructuur die stabiel blijft, zelfs bij toenemend verkeer. Dit geeft je minder zorgen over de implementatie, een betere dagelijkse betrouwbaarheid en meer tijd om je te richten op het uitbrengen van nieuwe functies in plaats van serveronderhoud.
preact hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Preact-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Preact-hostingdiensten.
Preact-hosting betekent het implementeren van een Preact-app in een productieomgeving die je Node.js-build kan uitvoeren en aan gebruikers kan leveren. Dit is belangrijk omdat je een stabiele runtime, implementatieworkflow en schaalbaarheid nodig hebt zodra de app je lokale machine verlaat.
Met een VPS beheer je zelf de server, de Node.js-versie, updates, procesmanager en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze infrastructuurtaken voor je afgehandeld, zodat je je kunt concentreren op de Preact-app in plaats van op serveronderhoud.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer de gewenste branch. Updates kunnen vanuit de repository worden opgehaald, net als bij een openbaar project.
Uw abonnement heeft beperkingen qua resources. Als uw app deze beperkingen overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale pieken in het verkeer, maar bij aanhoudend gebruik boven de limieten van uw abonnement is een hoger abonnement vereist.
Upload je app naar GitHub, koppel de repository in Hostinger en implementeer de build. Als je overstapt van een andere hostingprovider, werk dan je omgevingsvariabelen en domeininstellingen bij en test de app vervolgens in de productieomgeving.

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