Pakkethosting

Implementeer apps die met Parcel zijn gebouwd sneller op Hostinger.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
pakketopslag

Eenvoudige prijsstelling, geen verborgen kosten.

Host uw met Parcel ontwikkelde apps vol vertrouwen op betrouwbare Node.js-hosting. Elk abonnement omvat een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat u het risicovrij kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Pakketten verzenden bouwt sneller

Breng de code die je met Parcel bundelt van lokale builds naar live-implementatie zonder je workflow te hoeven aanpassen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt je app een eenvoudige weg naar productie, zodat je het project dat je hebt gebouwd met minder configuratie en minder implementatiestappen kunt lanceren. Zodra je app online is, draait deze op beheerde infrastructuur die is ontworpen voor Node.js-workloads, met gegarandeerde uptime en schaalbaarheid naarmate het verkeer toeneemt. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van de code en de functionaliteiten die er echt toe doen.
pakketopslag

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over pakkethosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Parcel hostingdiensten.
Parcel-hosting houdt in dat je de Node.js-app of -website die je met Parcel hebt gebouwd, implementeert op een live server, zodat gebruikers er toegang toe hebben. Dit is belangrijk omdat je project een runtime, procesbeheer en netwerktoegang nodig heeft buiten je lokale machine.
Met een VPS beheert u zelf de server, OS-updates, Node-versie en de implementatie. Met onze Node.js-hosting wordt de omgeving voor u beheerd, zodat u zich kunt concentreren op de app in plaats van op serveronderhoud.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates kunnen vervolgens vanuit Git worden opgehaald, net als bij een openbare repository.
De abonnementen hebben vastgestelde resourcebeperkingen. Als uw app deze beperkingen overschrijdt, is het wellicht verstandig om te upgraden in plaats van onverwachte extra kosten te betalen. Bij aanhoudend of resource-intensief verkeer is het beter om over te stappen naar een groter abonnement voordat de prestaties achteruitgaan.
Push je project naar GitHub of upload het vanuit je lokale omgeving, verbind vervolgens de repository en stel de build- en startopdrachten in. Als je migreert vanaf een andere host, behoud dan dezelfde Node.js-versie en omgevingsvariabelen om de installatie te vereenvoudigen.

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