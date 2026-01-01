Pakketten verzenden bouwt sneller

Breng de code die je met Parcel bundelt van lokale builds naar live-implementatie zonder je workflow te hoeven aanpassen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt je app een eenvoudige weg naar productie, zodat je het project dat je hebt gebouwd met minder configuratie en minder implementatiestappen kunt lanceren. Zodra je app online is, draait deze op beheerde infrastructuur die is ontworpen voor Node.js-workloads, met gegarandeerde uptime en schaalbaarheid naarmate het verkeer toeneemt. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van de code en de functionaliteiten die er echt toe doen.