Pakkethosting
Implementeer apps die met Parcel zijn gebouwd sneller op Hostinger.
Eenvoudige prijsstelling, geen verborgen kosten.
Business voordelen
Alles in Business, plus:
Business voordelen
Alles in Business, plus:
Pakketten verzenden bouwt sneller
Push je code. Wij doen de rest.
1. Verbind je project
Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.
2. Implementeer direct
Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld
3. Beheer en schaal
Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.