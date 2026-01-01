nuxt hosting

Ontworpen voor de manier waarop Nuxt schaalt.

Implementeer je Nuxt-app op de Node.js-hosting van Hostinger zonder extra configuratie. Push je code en je project draait in een Node.js-omgeving die server-side rendering, API-routes en de build-flow ondersteunt die je stack verwacht. Je app blijft eenvoudig te beheren, zelfs als het verkeer toeneemt, dankzij de uptime en de benodigde resources om het daadwerkelijke gebruik aan te kunnen. Dit zorgt voor een rechtstreeks traject van ontwikkeling naar productie, met minder tijdsinvestering in serveronderhoud.