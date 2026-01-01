Next.js-hosting

Next.js-apps in een paar minuten live

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Next.js-hosting

Next.js hostingplannen met één duidelijke maandprijs

Host je Next.js-apps met vertrouwen op een betrouwbare infrastructuur gebouwd voor productieomgevingen. Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Gebouwd voor de manier waarop Next.js schaalt

Deploy je Next.js-app zonder servers in te richten. Push je code, en Hostinger Node.js-hosting regelt de build, de runtime en de routing, zodat SSR-, ISR- en API-routes direct vlekkeloos werken. Je project draait op een infrastructuur gebouwd voor stabiele prestaties en betrouwbare uptime, met ruimte voor groei. Je app staat sneller in productie en je verliest geen tijd aan serverbeheer.
Next.js-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Next.js-hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over Next.js-hostingdiensten.
Next.js-hosting is een productieomgeving voor het draaien van Next.js-apps, voorzien van de Node.js-runtime, het bouwproces en de server-side functies voor je app. Dit is belangrijk omdat Next.js-projecten vaak afhankelijk zijn van SSR, API-routes en dynamische rendering, zaken die met statische hosting alleen niet kunnen worden afgehandeld.
Bij een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, de beveiligingsupdates en de implementatie-instellingen. Met onze Node.js-hosting worden deze servertaken voor jou uitgevoerd, zodat jij je Next.js-app kunt uitrollen zonder dat je de serverstack hoeft te onderhouden.
Ja. Verbind je GitHub-account, geef toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates kunnen uit Git worden gehaald, net als bij een openbare repo.
Ja, de plannen hebben datalimieten Als je app deze limieten overschrijdt, kan het zijn dat je moet upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale pieken in het dataverkeer, maar bij langdurig intensief gebruik boven de limiet van je plan kan een hoger plan nodig zijn.
Push je app naar een Git-repository, koppel deze aan Hostinger en deploy de branch die je in productie wilt laten draaien. Stap je over van een andere host? Verwijs je domein dan na de deployment door en migreer de omgevingsvariabelen en build-instellingen.

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