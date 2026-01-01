Van Lovable-build naar live app

Zet wat je in Lovable bouwt direct in productie, zonder extra setup. De Node.js-hosting van Hostinger zorgt voor een directe lijn van prototype naar live site, zodat je code kunt pushen en je project met minimale frictie kunt laten draaien. Zodra je app gedployed is, draait deze op een managed infrastructuur die gebouwd is voor betrouwbaarheid en stabiele prestaties. Dat betekent minder tijd kwijt aan serveronderhoud en meer tijd voor het shippen van functies waar je gebruikers op kunnen vertrouwen.