Lovable-hosting

Deploy in enkele minuten apps die met Lovable zijn gebouwd

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
lovable-hosting

Duidelijke prijzen, geen verborgen kosten

Deploy de apps die je met Lovable bouwt op een betrouwbare infrastructuur waar je op kunt rekenen. Elk plan is inclusief 30-dagen-geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van Lovable-build naar live app

Zet wat je in Lovable bouwt direct in productie, zonder extra setup. De Node.js-hosting van Hostinger zorgt voor een directe lijn van prototype naar live site, zodat je code kunt pushen en je project met minimale frictie kunt laten draaien. Zodra je app gedployed is, draait deze op een managed infrastructuur die gebouwd is voor betrouwbaarheid en stabiele prestaties. Dat betekent minder tijd kwijt aan serveronderhoud en meer tijd voor het shippen van functies waar je gebruikers op kunnen vertrouwen.
lovable-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Lovable-hosting FAQ's

Krijg antwoord op de meest gestelde vragen over Lovable-hosting.
Lovable-hosting betekent dat de Node.js-app die je met Lovable hebt gebouwd, deployt naar een live server waardoor gebruikers er toegang toe hebben. Dit is belangrijk omdat Lovable bedoeld is voor het bouwen van de app, terwijl hosting zorgt voor de runtime, uptime en openbare toegang die je app nodig heeft in een productieomgeving.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-runtime, de procesmanager, updates en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze servertaken uit handen genomen, zodat je je kunt focussen op de app die je in Lovable hebt gebouwd in plaats van op serveronderhoud.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en deploy de gewenste branch. Updates vanuit die repo stromen vervolgens direct door naar je deployment, zonder dat de code openbaar wordt gemaakt.
Ja, elk plan heeft resourcelimieten, en als je app deze overschrijdt, moet je mogelijk upgraden. We brengen geen verborgen kosten in rekening voor onverwachte verkeerspieken, maar je dient een plan te kiezen dat past bij je verwachte verbruik.
Push je Lovable-app naar GitHub, koppel de repository in Hostinger en deploy de app. Als je overstapt van een andere host, kun je meestal dezelfde codebase en omgevingsvariabelen hergebruiken, zodat de setup soepel verloopt.

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