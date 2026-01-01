Google Antigravity-hosting

Deploy apps gebouwd met Google Antigravity sneller

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
google antigravity hosting

Eén duidelijke prijs voor Google Antigravity-hosting

Deploy de apps die je met Google Antigravity bouwt op betrouwbare Node.js-hosting waarop je kunt vertrouwen. Elk plan biedt een 30-dagen-geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Deploy sneller met Google Antigravitation-workflows

Bouw je app in Google Antigravity en zet deze vervolgens in productie op een Node.js-hostingomgeving zonder dat je je stack hoeft aan te passen. Push je code en Hostinger zorgt voor de configuratie van de runtime, zodat je app soepel opstart en zich gedraagt zoals je wilt. Zodra je project live is, draait het op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en met ruimte om door te groeien. Dit zorgt voor een eenvoudigere deployment en ben je minder tijd kwijt aan serveronderhoud.
Google Antigravity-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Google Antigravity-hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Google Antigravity-hostingdiensten.
Google Antigravity-hosting betekent dat de Node.js-apps of -sites die je met Google Antigravity bouwt, op een live serveromgeving worden uitgerold. Dit is belangrijk omdat je project een runtime, netwerkverbinding en uptime buiten je lokale computer nodig heeft voordat anderen er gebruik van kunnen maken.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze servertaken voor je afgehandeld, zodat jij je kunt concentreren op de app die je met Google Antigravity maakt, in plaats van op serverbeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en deploy de gewenste branch. Je kunt de repository privé houden en toch push-gebaseerde deployments gebruiken.
Elk plan heeft limieten voor wat betreft de beschikbare resources. Als je app deze limieten overschrijdt, moet je mogelijk upgraden naar een groter plan. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale pieken in het verkeer, maar bij aanhoudend hoger gebruik heb je een hoger plan nodig.
Als je app in Git of op een andere host staat, push deze dan naar GitHub, koppel de repository en deploy op Hostinger. Als je met lokale code begint, upload deze dan eerst naar een repository en gebruik vervolgens dezelfde deployment-flow met minimale aanpassingen.

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