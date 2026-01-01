Deploy sneller met Google Antigravitation-workflows

Bouw je app in Google Antigravity en zet deze vervolgens in productie op een Node.js-hostingomgeving zonder dat je je stack hoeft aan te passen. Push je code en Hostinger zorgt voor de configuratie van de runtime, zodat je app soepel opstart en zich gedraagt zoals je wilt. Zodra je project live is, draait het op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en met ruimte om door te groeien. Dit zorgt voor een eenvoudigere deployment en ben je minder tijd kwijt aan serveronderhoud.