Google AI Studio hosting

Implementeer apps die met Google AI Studio zijn gemaakt in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Google AI Studio hosting

Eenvoudige prijsopgave voor Google AI Studio-hosting

Host de apps die je bouwt met Google AI Studio op een betrouwbare infrastructuur die is ontworpen voor productieomgevingen. Elk abonnement is inclusief onze 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van Google AI Studio naar een snelle live app

Breng de apps en prototypes die je bouwt in Google AI Studio van lokaal testen naar een live Node.js-omgeving zonder je workflow te veranderen. Push je code en Hostinger regelt de runtime en de implementatie, zodat je project met minimale configuratie klaar is voor gebruik door echte gebruikers. Zodra je app live is, draait deze op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en ruimte biedt om mee te groeien naarmate het verkeer toeneemt. Je besteedt minder tijd aan serveronderhoud en meer tijd aan het verfijnen van de functionaliteiten waarop je stack is gebaseerd.
Google AI Studio hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Google AI Studio-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over hostingdiensten voor Google AI Studio.
Dit betekent dat je de Node.js-app of -website die je met Google AI Studio hebt gebouwd, implementeert op een live server, zodat gebruikers er toegang toe hebben. Google AI Studio is een ontwikkelttool, geen applicatie die je direct host.
Bij VPS-hosting beheer je zelf de server, OS-updates, Node.js-versie, procesmanager en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze platformtaken voor je afgehandeld, zodat je je kunt concentreren op de app die je hebt ontwikkeld.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates kunnen op dezelfde manier vanuit Git worden geïmplementeerd als vanuit een openbare repository.
De abonnementen hebben vastgestelde limieten voor de benodigde resources. Als uw app deze limieten overschrijdt, kan de snelheid afnemen of is een duurder abonnement nodig. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale pieken in het verkeer; als u meer capaciteit nodig hebt, kunt u uw abonnement upgraden.
Upload de app naar GitHub, koppel de repository in Hostinger en implementeer de gewenste branch. Als de app al elders draait, kun je dezelfde codebase met minimale aanpassingen hierheen verwijzen, zolang deze maar voldoet aan de hostingvereisten van Node.js.

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