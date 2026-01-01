Gatsby hosting
Implementeer Gatsby-sites in minuten, niet in uren.
Eenvoudige prijsopgave voor Gatsby-hosting
Business voordelen
Alles in Business, plus:
Business voordelen
Alles in Business, plus:
Gebouwd voor de prestaties van Gatsby
Push je code. Wij doen de rest.
1. Verbind je project
Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.
2. Implementeer direct
Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld
3. Beheer en schaal
Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.