Gatsby hosting

Implementeer Gatsby-sites in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Gatsby-hosting

Eenvoudige prijsopgave voor Gatsby-hosting

Host uw Gatsby-app met een gerust hart op betrouwbare Node.js-hosting, speciaal ontworpen voor productieomgevingen. Elk abonnement wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat u het risicovrij kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Gebouwd voor de prestaties van Gatsby

Implementeer je Gatsby-site op Node.js-hosting zonder extra configuratie. Push je code en je statische pagina's en applicatielogica worden geserveerd vanuit een runtime die klaar is voor moderne JavaScript-projecten. Je project blijft op een beheerde infrastructuur, waarbij de uptime en schaalbaarheid voor je worden geregeld. Dat betekent minder implementatietaken en meer tijd om functionaliteiten te ontwikkelen die je gebruikers daadwerkelijk kunnen zien.
Gatsby-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Gatsby-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Gatsby-hostingdiensten.
Gatsby-hosting betekent het implementeren van een Gatsby-app of -site op een runtime die de gegenereerde frontend serveert en de Node.js-onderdelen ondersteunt die je project nodig heeft. Dit is belangrijk omdat productiehosting zorgt voor uptime, schaalbaarheid en implementatie, zodat je niet alles vanaf je lokale machine hoeft uit te voeren.
Met een VPS beheer je zelf de server, de Node.js-versie, de procesmanager, updates en beveiliging. Bij managed Gatsby hosting neemt het platform de runtime en de implementatie voor je over, zodat jij je kunt concentreren op de app in plaats van op de serverconfiguratie.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de branch die je wilt gebruiken. Updates kunnen op dezelfde manier worden geïmplementeerd vanuit toekomstige pushes als bij een openbare repository.
Er gelden limieten voor resources en dataverkeer binnen elk abonnement. Als een project deze limieten overschrijdt, moet u upgraden in plaats van onverwachte extra kosten te betalen. Controleer de abonnementsdetails voor de actuele limieten voordat u op grote schaal lanceert.
Verbind het Gatsby-project vanuit je Git-repository of upload de broncode en implementeer het vervolgens op Hostinger. Als je overstapt van een andere host, werk dan je omgevingsvariabelen en domeininstellingen bij en controleer of de build en runtime overeenkomen met je huidige configuratie.

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