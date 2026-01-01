Framer hosting

Implementeer Framer-projecten met snellere en eenvoudigere hosting.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
framer hosting

Eenvoudige Framer-hosting, één duidelijke prijs.

Host de apps en websites die je met Framer bouwt op een betrouwbare infrastructuur waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement is inclusief onze 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van ideeën van Framer tot live websites

Transformeer je Framer-project in een live Node.js-app zonder extra implementatieproblemen. Push je code en Hostinger regelt de runtime en de installatie, zodat je website of app met minder handmatig werk van lokale build naar productie kan worden gebracht. Je project draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en voorspelbare prestaties, ongeacht de verkeersbelasting. Dit maakt het eenvoudiger om updates te blijven uitbrengen zonder tijd te hoeven besteden aan serveronderhoud.
framer hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Framer-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over de hostingdiensten van Framer.
Framer-hosting betekent dat de Node.js-apps of -sites die je met Framer bouwt, worden geïmplementeerd op een live server, zodat gebruikers ze kunnen bereiken. Dit is belangrijk omdat lokale of preview-builds geen productiehosting zijn en je nog steeds een runtime, uptime en een openbare URL nodig hebt.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-runtime, de procesmanager, updates en beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting wordt dat serverbeheer voor je uit handen genomen, zodat je je kunt concentreren op de app die je met Framer bouwt in plaats van op het onderhouden van de infrastructuur.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Daarna kunnen updates vanuit dezelfde repository worden geïmplementeerd zonder deze openbaar te maken.
Abonnementen hebben resourcebeperkingen en als uw app deze overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normale pieken in het verkeer, maar bij aanhoudend gebruik dat de limieten van het abonnement overschrijdt, raden we aan om over te stappen naar een groter abonnement.
Upload je project naar GitHub, koppel de repository in Hostinger en implementeer de gewenste branch. Als je overstapt van een andere hostingprovider, wijs dan na de implementatie je domein naar de nieuwe app en controleer je omgevingsvariabelen en build-instellingen.

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