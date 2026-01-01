framer hosting

Van ideeën van Framer tot live websites

Transformeer je Framer-project in een live Node.js-app zonder extra implementatieproblemen. Push je code en Hostinger regelt de runtime en de installatie, zodat je website of app met minder handmatig werk van lokale build naar productie kan worden gebracht. Je project draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en voorspelbare prestaties, ongeacht de verkeersbelasting. Dit maakt het eenvoudiger om updates te blijven uitbrengen zonder tijd te hoeven besteden aan serveronderhoud.