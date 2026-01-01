Fastify-hosting zonder knelpunten

Implementeer je Fastify-app met een setup die het traject van code naar productie vereenvoudigt. Push je project, start de Node.js-runtime en draai API's of websites zonder tijd te hoeven besteden aan aangepaste serverconfiguratie. Je app blijft op beheerde hosting die is ontworpen voor betrouwbaarheid, waardoor verkeersgroei en routineonderhoud met minder handmatig werk worden afgehandeld. Dit zorgt voor een gestroomlijnder implementatieproces en meer tijd om je te concentreren op de routes, logica en functionaliteiten die er echt toe doen.