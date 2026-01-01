Expressjs hosting

Voer Express.js-apps eenvoudig uit in productie.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
ExpressJS-hosting

Eenvoudige Express.js-hosting, transparante maandelijkse prijzen.

Voer Express.js-apps en API's uit op een betrouwbare infrastructuur, met de zekerheid dat elk abonnement een 30-dagen geld-terug-garantie omvat.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Voer Express.js API's uit zonder knelpunten.

Implementeer uw Express.js API's en webapplicaties zonder tijd te hoeven besteden aan serverconfiguratie. Push uw code en onze Node.js-hosting biedt u een eenvoudige weg naar productie, zodat routing, middleware en requestverwerking werken zoals uw project verwacht. Uw app draait op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor een stabiele uptime en voorspelbare prestaties. Dat betekent minder tijd voor onderhoud en meer tijd voor het uitbrengen van nieuwe functies, zelfs als het verkeer toeneemt.
ExpressJS-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Express.js-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Express.js-hostingdiensten.
Express.js-hosting is een runtime-omgeving voor het implementeren en uitvoeren van Express-apps op een live server. Dit is belangrijk omdat je app Node.js, procesafhandeling en netwerktoegang correct geconfigureerd moet hebben voordat gebruikers er toegang toe hebben.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, beveiligingsupdates en de procesmanager. Bij Node.js-hosting van Hostinger wordt die serverconfiguratie voor je geregeld, waardoor je je bij expressjs-hosting kunt concentreren op je app en niet op serverbeheer.
Ja. Je kunt je GitHub-account koppelen, toegang tot de privérepository autoriseren en implementeren vanuit de gewenste branch. Updates kunnen vervolgens automatisch vanuit die repository worden opgehaald.
Als uw app de in uw abonnement inbegrepen resources overschrijdt, kan dit de prestaties beïnvloeden en moet u mogelijk upgraden. Hostinger brengt geen onverwachte extra kosten in rekening voor pieken in het verkeer op Node.js-hosting.
Je kunt je app implementeren vanuit een Git-repository of uploaden, de Node.js-versie en het startcommando instellen en je domein ernaar laten verwijzen. Als je app al lokaal draait, is de migratie meestal slechts een kwestie van configuratie en implementatie, en hoeft de code niet volledig te worden herschreven.

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