Docusaurus hosting

Implementeer Docusaurus-sites in minuten, niet in uren.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
docusaurus hosting

Eenvoudige prijsopgave voor Docusaurus-hosting

Host uw Docusaurus-site met een gerust hart op betrouwbare Node.js-hosting, speciaal ontworpen voor productieomgevingen. Elk abonnement is inclusief onze 30-dagen geld-terug-garantie, zodat u het risicovrij kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Ontworpen voor schaalbare Docusaurus-documenten.

Implementeer je Docusaurus-site op Node.js-hosting zonder extra configuratiewerk. Push je documentatie-app en Hostinger verzorgt de runtime, zodat je contentwebsite direct klaar is om pagina's te serveren met een eenvoudige, vertrouwde workflow. Je project draait bovendien op een beheerde infrastructuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid, waardoor je minder tijd kwijt bent aan serveronderhoud en meer tijd kunt besteden aan het bijwerken van content. Dit biedt je team een stabiele omgeving voor documentatie die meegroeit met je website.
docusaurus hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

Bekijk plannen

Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Docusaurus-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Docusaurus-hostingdiensten.
Docusaurus-hosting betekent dat een met Docusaurus gebouwde website wordt geïmplementeerd in een live Node.js-omgeving, zodat mensen er online toegang toe hebben. Dit is belangrijk omdat je documentatie, blog of projectwebsite een serveromgeving en een stabiel implementatieproces nodig heeft, en niet alleen een lokale ontwikkelomgeving.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, het opstarten van processen, updates en de beveiliging. Met Hostinger Node.js-hosting voor Docusaurus worden de runtime en de implementatie voor je beheerd, zodat je je kunt concentreren op de website in plaats van op serveronderhoud.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer vanuit de gewenste branch. Daarna kunnen pushes naar die branch updates activeren op dezelfde manier als bij een openbare repository.
Het verkeer is gekoppeld aan de limieten van uw hostingpakket. Als uw Docusaurus-website deze limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We verbergen geen extra kosten achter vage formuleringen, dus controleer de limieten van uw pakket voordat u lanceert.
Plaats de website in een Git-repository, koppel deze aan Hostinger en implementeer de branch die je productiebuild bevat. Als je migreert vanaf een andere hostingprovider, wijs dan na de implementatie je domein toe en controleer of de buildinstellingen overeenkomen met je bestaande configuratie.

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