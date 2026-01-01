Deploy wat je in Cursor AI maakt, sneller

Breng de apps die je met Cursor AI bouwt van lokale bestanden naar een live Node.js-omgeving zonder je workflow te hoeven aanpassen. Push je code en Hostinger regelt de installatie, zodat je project direct klaar is voor gebruik met minder gedoe en minder implementatiestappen. Zodra je app live is, draait deze op een beheerde infrastructuur die speciaal is ontworpen voor Node.js-workloads, waarbij uptime en schaalbaarheid voor je geregeld zijn. Dit zorgt voor een eenvoudiger traject van prototype naar productie, terwijl jij je kunt blijven concentreren op de code in je editor.