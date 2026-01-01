Claude code-hosting

Deploy met Claude Code gebouwde apps binnen enkele minuten

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Claude Code-hosting

Transparante prijzen voor Claude Code-hosting

Deploy de apps die je met Claude Code bouwt op betrouwbare hosting waar je op kunt vertrouwen. Elk plan biedt 30-dagen-geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Deploy Claude Code-builds sneller naar productie

Breng de apps en prototypen die je met Claude Code maakt, van lokale ontwikkeling naar productie zonder je workflow te veranderen. Push je Node.js-project en Hostinger regelt de runtime en deployment, zodat je app direct klaar is voor gebruik zonder extra configuratie. Zodra het project live is, draait alles op een beheerde infrastructuur voor constante uptime en schaalbaarheid. Dit betekent minder serveronderhoud en meer tijd voor het verfijnen van de code en functies die je al hebt gelanceerd.
claude code-hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Aanbevolen serverlocatie:

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Claude Code-hosting

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de hostingdiensten van Claude Code.
Claude Code hosting houdt in dat de Node.js-apps die je met Claude Code bouwt, op een live server worden geplaatst zodat anderen ze kunnen gebruiken. Dit is belangrijk omdat het genereren van code niet hetzelfde is als productiehosting – je hebt immers nog altijd runtime, procesbeheer en netwerktoegang nodig.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js, updates en applicatieprocessen. Met Hostinger Node.js hosting voor Claude Code neemt het platform de serverlaag voor zijn rekening, zodat jij je kunt concentreren op de app en het implementatieproces in plaats van op systeembeheer.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de private repository en deploy vanuit de branch van jouw keuze. Updates kunnen uit dezelfde repository worden opgehaald zonder dat de code openbaar wordt gemaakt.
Je plan heeft vaste resourcelimieten. Als het verkeer deze limieten overschrijdt, kan de app trager worden of is er een hoger plan nodig. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor extra bezoeken, maar je kunt beter upgraden voordat een aanhoudend hoge belasting ten koste gaat van de prestaties.
Push het project naar GitHub, koppel de repository en deploy het op Hostinger. Als je verhuist vanaf een andere host, pas dan eventuele omgevingsvariabelen en domeininstellingen aan en test de app na de eerste deployment.

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