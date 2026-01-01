Deploy Claude Code-builds sneller naar productie

Breng de apps en prototypen die je met Claude Code maakt, van lokale ontwikkeling naar productie zonder je workflow te veranderen. Push je Node.js-project en Hostinger regelt de runtime en deployment, zodat je app direct klaar is voor gebruik zonder extra configuratie. Zodra het project live is, draait alles op een beheerde infrastructuur voor constante uptime en schaalbaarheid. Dit betekent minder serveronderhoud en meer tijd voor het verfijnen van de code en functies die je al hebt gelanceerd.