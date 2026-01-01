Bolt hosting

Implementeer apps die met Bolt.new zijn gebouwd in enkele minuten.

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis managed SSL's
Vanaf3,99/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
bolt hosting

Eenvoudige prijsstelling, geen verborgen kosten.

Implementeer de apps die je met Bolt.new bouwt op betrouwbare hosting waarop je kunt vertrouwen. Elk abonnement wordt geleverd met een 30-dagen geld-terug-garantie, zodat je het met een gerust hart kunt uitproberen.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Bouwer
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Intern wereldwijd CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties & verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Van Bolt.new idee naar live app

Breng de app of website die je bouwt in Bolt.new van prototype naar productie zonder je workflow te hoeven aanpassen. De Node.js-hosting van Hostinger biedt een eenvoudige manier om je project te implementeren, zodat je met minder configuratie van gegenereerde code naar een live app kunt overstappen. Zodra je app live is, draait deze op een beheerde infrastructuur die speciaal voor Node.js is gebouwd, waarbij uptime en schaling voor je worden geregeld. Dat betekent minder tijd kwijt aan serveronderhoud en meer tijd om het product te perfectioneren dat je gebruikers daadwerkelijk zien.
bolt hosting

Push je code. Wij doen de rest.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP of implementeer vanuit AI-code-assistent. Je framework wordt automatisch gedetecteerd, build-commando's worden geregeld en je bent klaar voor de lancering.

2. Implementeer direct

2. Implementeer direct

Lanceer je webapplicatie in seconden. Servers, beveiliging en schalen - alles is geregeld

3. Beheer en schaal

3. Beheer en schaal

Blijf in controle en groei met vertrouwen. Monitor de prestaties, koppel domeinen en implementeer automatisch opnieuw.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDN’s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, Azië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Ga aan de slag
Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Veelgestelde vragen over Bolt-hosting

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over Bolt-hostingdiensten.
Dit betekent dat je de Node.js-app die je in Bolt.new hebt gebouwd, implementeert op een live server, zodat echte gebruikers er toegang toe hebben. Dit geeft je project een stabiele runtime, een beheerde infrastructuur en een openbare URL, in plaats van het bij een lokaal prototype te laten.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, de procesmanager, de beveiligingsupdates en de reverse proxy. Met Hostinger Node.js-hosting worden deze servertaken voor je afgehandeld, zodat je je kunt concentreren op de app die je met Bolt.new bouwt.
Ja. Koppel je GitHub-account, verleen toegang tot de privérepository en implementeer de gewenste branch. Updates kunnen vervolgens via Git worden gepusht, net als bij elk ander gekoppeld project.
Er gelden limieten voor resources en dataverkeer binnen de abonnementen. Als uw app deze limieten overschrijdt, moet u mogelijk upgraden. We brengen geen onverwachte extra kosten in rekening voor normaal gebruik, maar bij aanhoudend hoog dataverkeer is een groter abonnement aan te raden.
Upload het project naar GitHub, koppel de repository in Hostinger en implementeer het op Node.js-hosting. Als je van een andere host komt, kun je meestal dezelfde code behouden en alleen omgevingsvariabelen, build-opdrachten of opstartinstellingen aanpassen.

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