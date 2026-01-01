Angular hosting

Ontworpen voor optimale prestaties van Angular-apps.

Implementeer je Angular-app op Node.js-hosting zonder extra serverconfiguratie. Push je project en Hostinger regelt de runtime en de implementatie, zodat je website of app soepel live gaat. Je applicatie draait op een beheerde infrastructuur die betrouwbaar blijft, zelfs bij wisselend verkeer. Zo besteed je minder tijd aan onderhoud en meer tijd aan het uitbrengen van updates. Dit zorgt voor een eenvoudiger traject van code naar productie, met hosting die je niet in de weg zit.