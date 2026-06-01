Hostinger Mail versus Zoho Mail

Vergelijk Hostinger en Zoho in Ã©Ã©n oogopslag om de juiste zakelijke e-mail hosting service voor uw behoeften te vinden.
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Waarom kiezen voor Hostinger Mail?

Een goede e-mail hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Dat is waar Hostinger in uitblinkt.

Waarde die daadwerkelijk zinvol is

Een professionele inbox hoeft geen fortuin te kosten. Hostinger Business Email biedt u een adres met uw bedrijfslogo, solide beveiliging en ruimte voor groei â€“ zonder onverwachte prijsverhogingen bij verlenging.

Binnen enkele minuten operationeel

Geen gedoe met technische installatie. Of je domein nu bij Hostinger staat of niet, je inbox is in een paar klikken live â€“ en je eerste professionele e-mail is klaar om te versturen.

De essentie, alles behandeld.

Spamfiltering, e-mailverificatie, mobiele toegang en AI-schrijftools â€“ allemaal ingebouwd. Zo kunt u zich concentreren op uw bedrijf, niet op uw inbox.

Directe vergelijking

Vergelijk prijzen en functies in Ã©Ã©n oogopslag.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Vanaf prijs per brievenbus*

Starts at â‚¬ 0,39/maand
$1/maand

Vrij domein

Ja
Nee

Opslagruimte per brievenbus

10GB-50GB
5GB-100GB

E-mailaliassen

Tot 30
Tot 30

Regels voor het doorsturen

Ja
Ja

Automatische antwoordapparaten

Ja
Ja

Spam- en virusbescherming

Ja
Ja

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Ja
Ja

Zie wie je e-mails heeft geopend.

Alle plannen
Nee

E-mailinteracties

Ja
Nee

AI-functies

Ja, AI-assistent, AI-tekstverwerking, slim zoeken en samenvattingen.
Ja, AI-assistent

Agentic-e-mail

Ja
Nee

Klantenservice

24/7 live chat
24/7 e-mail; chat op betaalde plannen

Beoordelingsscore op Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
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*Datum van vergelijking: 1 juni 2026.

Ontdek waarom meer dan 5 miljoen website-eigenaren voor Hostinger kiezen.

Geloof ons niet zomaar op ons woord â€“ lees hier wat mensen die de zakelijke e-mailservices van Hostinger hebben gebruikt, over hun ervaring te zeggen hebben.

Simos

Review provider

Ik gebruik Hostinger al meer dan een jaar en ik ben er enorm tevreden over. Hun professionaliteit is overduidelijk, maar hun e-mailservice is echt fantastisch: betrouwbaar, eenvoudig in te stellen en perfect voor professionele communicatie.

Bob Stewart

Review provider

De diensten van Hostinger bieden alles wat ik nodig heb voor e-mail en domeinregistratie, met de juiste functies en een eerlijke prijs. Andere hostingproviders beweren de beste te zijn, maar ze overladen je met complexiteit en marketingpraatjes.

OASK Publishers

Review provider

Ik gebruik Hostinger Email Services voor zakelijke communicatie en over het algemeen ben ik er zeer tevreden over. De installatie verliep soepel en het koppelen van e-mailadressen met een eigen domein was eenvoudig, zelfs zonder geavanceerde technische kennis.

Koop nu uw AI-gestuurde zakelijke e-mailabonnement.

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

48-maanden plan
87% korting
Starter
Het beste voor: solo ondernemers
â‚¬2,99
â‚¬0,39/mnd
Kies een plan
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor â‚¬ 1,59/mnd voor een termijn van 48 maanden.
1 mailbox inbegrepen
5 GB opslag per mailbox
5 forwarding rules
5 e-mailaliassen

Voordelen:

Agentische mail
MEEST POPULAIR
75% korting
Standard
Het beste voor: kleine bedrijven die klaar zijn om op te schalen
â‚¬3,99
â‚¬0,99/mnd
Kies een plan
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor â‚¬ 2,79/mnd voor een termijn van 48 maanden.
1 mailbox inbegrepen
20 GB opslag per mailbox
20 forwarding rules
10 e-mailaliassen

Voordelen:

Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Bekijk wie jouw e-mails heeft geopend
Slimme AI-gestuurde e-mailantwoorden
Automatische antwoorden
Agentische mail
67% korting
Premium
Beste voor: teams die schalen
â‚¬5,99
â‚¬1,99/mnd
Kies een plan
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor â‚¬ 3,99/mnd voor een termijn van 48 maanden.
1 mailbox inbegrepen
50 GB opslag per mailbox
50 forwarding rules
30 e-mailaliassen

Voordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Track link clicks en geopende bestanden
Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Bekijk wie jouw e-mails heeft geopend
Automatische antwoorden
Agentische mail
87% korting
Starter
Het beste voor: solo ondernemers
â‚¬2,99
â‚¬0,39/mnd
Kies een plan
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor â‚¬ 1,59/mnd voor een termijn van 48 maanden.
1 mailbox inbegrepen
5 GB opslag per mailbox
5 forwarding rules
5 e-mailaliassen

Voordelen:

Agentische mail
MEEST POPULAIR
75% korting
Standard
Het beste voor: kleine bedrijven die klaar zijn om op te schalen
â‚¬3,99
â‚¬0,99/mnd
Kies een plan
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor â‚¬ 2,79/mnd voor een termijn van 48 maanden.
1 mailbox inbegrepen
20 GB opslag per mailbox
20 forwarding rules
10 e-mailaliassen

Voordelen:

Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Bekijk wie jouw e-mails heeft geopend
Slimme AI-gestuurde e-mailantwoorden
Automatische antwoorden
Agentische mail
67% korting
Premium
Beste voor: teams die schalen
â‚¬5,99
â‚¬1,99/mnd
Kies een plan
Prijs per mailbox. Voor een termijn van 48 maanden. Verlengbaar voor â‚¬ 3,99/mnd voor een termijn van 48 maanden.
1 mailbox inbegrepen
50 GB opslag per mailbox
50 forwarding rules
30 e-mailaliassen

Voordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Track link clicks en geopende bestanden
Zoeken, antwoorden, samenvatten en schrijven - allemaal met AI - onbeperkt
Bekijk wie jouw e-mails heeft geopend
Automatische antwoorden
Agentische mail

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Bescherming tegen spam, virussen en phishing
Toegang tot e-mail op elke app of elk apparaat
Volg alle mailboxactiviteit met auditlogs
Beveilig je data met end-to-end encryptie
Migreer je e-mails eenvoudig
Automatische antwoorden instellen voor wanneer je afwezig bent
Stuur e-mails door naar een ander e-mailadres
Vang e-mails op die naar verkeerd getypte adressen zijn verzonden
Snelle, strakke en gebruiksvriendelijke webmail
Bescherming tegen spam, virussen en phishing
Toegang tot e-mail op elke app of elk apparaat
Volg alle mailboxactiviteit met auditlogs
Beveilig je data met end-to-end encryptie
Migreer je e-mails eenvoudig
Automatische antwoorden instellen voor wanneer je afwezig bent
Stuur e-mails door naar een ander e-mailadres
Vang e-mails op die naar verkeerd getypte adressen zijn verzonden
Snelle, strakke en gebruiksvriendelijke webmail

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Neem je inbox overal mee naartoe.

Stap je over van een andere e-mailprovider? Met Kodee, je AI-gestuurde mailboxassistent, kun je je e-mails, mappen en contacten vrijwel direct overzetten.
Mailbox overzetten
Neem je inbox overal mee naartoe.

Hostinger Mail versus andere e-mailhostingproviders

Hostinger Mail versus GoDaddy E-mail

Hostinger versus GoDaddy (hosting)

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