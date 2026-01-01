Codex Cli Hosting

Take control of your Codex CLI environment

نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني
ماسح البرامج الضارة
مساعد AI
MAD 62.99 /الشهر
Pick your perfect Codex Cli Hosting plan

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
اختر خطة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
طرفية ويب مدعومة بالـAI
دومين مجاني لمدة سنة
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

Command line tools without limits

Codex CLI is a command line interface that helps developers interact with their projects and workflows directly from the terminal. It is often used to automate tasks, manage code operations, and streamline everyday development routines.

Running Codex CLI on a VPS lets you keep a dedicated environment that is always available for your tools and scripts. You can adjust resources, control access, and support reliable performance as your projects and automation needs grow.
Everything you need for your Codex Cli Hosting

Run Codex CLI VPS hosting for faster, smarter automation Give Codex CLI dedicated VPS resources so your coding agent can analyze large repositories, run complex shell tasks, and stay responsive across long sessions, with the performance and control you need for serious terminal‑based development.

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

Full control with a way out

Configure your Codex Cli Hosting with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

Launch locally. Grow globally

Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

Codex Cli Hosting you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

Work smarter with Kodee

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

The AI agent is always on and available at no extra cost, helping with all VPS management tasks. Whether you are fixing an error, updating your firewall, or managing data, the AI agent simplifies the process and saves you time by turning simple prompts into reliable server operations.
ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

جرّبه دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد أموالك لمدة 30 يومًا. راجع سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

Codex Cli Hosting VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex Cli Hosting services.

What is Codex CLI and what can I use it for on a VPS?

Codex CLI is OpenAI’s terminal-based coding agent that runs locally and interacts with your codebase using natural language. On a VPS, you can use Codex CLI to inspect repositories, generate and edit code, run commands, and automate routine development tasks in a remote server environment. This makes it useful for managing backend services, scripts, and deployment workflows directly from the command line.

Why should I run Codex CLI on a VPS instead of my local machine?

Running Codex CLI on a VPS keeps your development and automation environment online and accessible from anywhere, without relying on your personal device. It allows you to colocate the agent next to your services, databases, or CI pipelines, reducing friction when modifying or deploying code on production-like infrastructure. A VPS also isolates Codex’s actions from your personal desktop, which can be preferable for dedicated project environments or team access.

How much control and customization do I get when hosting Codex CLI on a VPS?

With a VPS you typically get full shell and root access, so you can install Codex CLI with your preferred package manager, configure environment variables, and tune shell, Git, and tool integrations as you like. You can define exactly which directories Codex can access, how sandboxing is configured, and what additional tools or MCP servers it can use. This level of control is useful if you need custom workflows, stricter security boundaries, or project-specific automation scripts.

Is a VPS powerful enough for good performance and scalability with Codex CLI?

Codex CLI offloads most of the heavy AI computation to OpenAI’s APIs, so the VPS doesn’t need extreme CPU or GPU power for the agent itself. However, choosing a VPS with sufficient CPU, RAM, and fast disk is important when Codex is running tests, builds, or other resource-intensive commands on your codebase. You can start with a modest instance and upgrade to more CPU, memory, or storage as your projects, repositories, and automated workflows grow.

Who is Codex CLI hosting on a VPS best suited for?

Hosting Codex CLI on a VPS is ideal for developers and teams who work primarily in the terminal and want an AI coding agent close to their servers and services. It suits backend engineers, DevOps practitioners, and indie developers maintaining APIs, microservices, bots, or scheduled jobs on remote infrastructure. It’s also helpful for teams who want a shared, persistent environment where an agent can assist with code changes, maintenance tasks, and operational workflows over time.

