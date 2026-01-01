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Qu'est-ce qu'un domaine .blog ?
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FAQ sur le nom de domaine .blog
Qu'est-ce qu'un domaine .blog ?
L’extension de domaine .blog est très répandue chez les blogueurs. Elle est utilisée par les sites web disposant d’un blog dédié comme un moyen rapide et intuitif d’informer les visiteurs du contenu proposé. Récemment, l’utilisation des blogs pour fidéliser les nouveaux clients grâce au marketing de contenu est devenue une pratique commerciale courante. Si les blogs personnels ont décliné depuis les années 2000, les blogs d’entreprise sont en pleine croissance et contribuent à la renaissance du nom de domaine .blog.
Comment acheter un nom de domaine .blog ?
Un domaine .blog permettra-t-il à mon blog de mieux se positionner dans les résultats de recherche ?
Ai-je besoin d'un domaine .blog pour créer un blog ?
Non, pas nécessairement. Par exemple, WordPress est la plateforme de blogs la plus populaire au monde, mais l’extension WordPress la plus courante reste .com. Bien que ce ne soit pas indispensable, les débutants peuvent utiliser l’extension .blog pour indiquer clairement l’objectif de leur site.