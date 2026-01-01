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Plateforme logistique open source pour les opérations de flotte, la répartition, le routage et la gestion des livraisons du dernier kilomètre.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Fleetbase

Fleetbase est une plate-forme open source de gestion logistique et de transport qui transforme un déploiement unique en un backend opérationnel complet — gestion des commandes, répartition des chauffeurs, planification d'itinéraires, suivi des véhicules en direct et notifications clients. Son architecture modulaire, construite autour d'extensions installables telles que Fleet-Ops, Storefront et Pallet, permet aux équipes d'exécuter les flux de livraison, à la demande, d'entreposage et de service sur le terrain sur une seule couche d'identité, d'autorisation et d'API partagée.

Fleetbase auto-hébergé sur votre propre VPS conserve les adresses des clients, l'emplacement des pilotes et l'historique des commandes à l'intérieur de l'infrastructure que vous contrôlez, évite les prix par siège au fur et à mesure que les flottes augmentent et donne aux développeurs un accès direct à l'API REST, aux événements socket et aux webhooks nécessaires à la création d'applications personnalisées pour les pilotes ou les clients.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Fleetbase

Console d'exploitation de flotte

Gérez les commandes, les chauffeurs, les véhicules, les zones de service et les tarifs à partir d'un tableau de bord unique conçu pour les équipes de répartition.

Suivi du véhicule en direct

Suivez les conducteurs et les véhicules sur une carte en direct avec des mises à jour de position pilotées par socket et un historique complet des activités.

Planification d'itinéraire

Planifiez des itinéraires à arrêts multiples et estimez les délais de livraison à l'aide des données de distance et de durée alimentées par OSRM.

Registre des extensions

Installez des extensions telles que Fleet-Ops, Storefront et Palette pour ajouter des fonctionnalités d'expédition, de commerce et d'entreposage.

API axée sur les développeurs

Construire des applications personnalisées de pilotes et de clients en fonction d'une API REST documentée avec des webhooks et des événements socket en temps réel.

Pourquoi exécuter Fleetbase sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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