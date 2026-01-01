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Système de gestion de l'information d'archives open source pour la gestion des manuscrits, des dossiers et des objets numériques.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ArchivesSpace

ArchivesSpace est le principal système de gestion de l'information archivistique open source conçu par des archivistes pour des archivistes. Il combine l'acquisition, le classement, la description et la découverte publique en une seule application qui prend en charge l'intégralité du cycle de vie archivistique — du don initial à l'accès en ligne par les chercheurs.

L'auto-hébergement d'ArchivesSpace sur votre propre VPS maintient les instruments de recherche, les registres d'acquisition et les données des usagers sous le contrôle de votre institution, sans frais par enregistrement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface du personnel, le portail d'accès public, l'API REST et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent à vos archives une plateforme complète de description et de découverte prête à l'emploi.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ArchivesSpace

Description archivistique

Créer et gérer les ressources, les acquisitions, les objets archivistiques et les objets numériques conformément aux normes DACS, ISAD(G) et ISAAR(CPF).

Portail d'accès public

Les chercheurs parcourent les instruments de recherche, explorent les collections et consultent les objets numériques via une interface de découverte publique intégrée.

Exportation EAD et MARCXML

Exporter les notices de ressources sous forme de EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ou Dublin Core pour l'intégration avec les couches de découverte et les catalogues consortiaux.

Moissonnage OAI-PMH

Exposer les métadonnées descriptives via OAI-PMH afin que des agrégateurs comme DPLA ou Europeana puissent moissonner automatiquement les collections.

API REST

Une API REST JSON documentée alimente les intégrations avec les systèmes de préservation numérique, les pipelines ETL et les front-ends personnalisés.

Pourquoi exécuter ArchivesSpace sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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