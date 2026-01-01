Déployez ArchivesSpace en 1 clic.
Système de gestion de l'information d'archives open source pour la gestion des manuscrits, des dossiers et des objets numériques.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ArchivesSpace
ArchivesSpace est le principal système de gestion de l'information archivistique open source conçu par des archivistes pour des archivistes. Il combine l'acquisition, le classement, la description et la découverte publique en une seule application qui prend en charge l'intégralité du cycle de vie archivistique — du don initial à l'accès en ligne par les chercheurs.
L'auto-hébergement d'ArchivesSpace sur votre propre VPS maintient les instruments de recherche, les registres d'acquisition et les données des usagers sous le contrôle de votre institution, sans frais par enregistrement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface du personnel, le portail d'accès public, l'API REST et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent à vos archives une plateforme complète de description et de découverte prête à l'emploi.
Caractéristiques principales de ArchivesSpace
Description archivistique
Créer et gérer les ressources, les acquisitions, les objets archivistiques et les objets numériques conformément aux normes DACS, ISAD(G) et ISAAR(CPF).
Portail d'accès public
Les chercheurs parcourent les instruments de recherche, explorent les collections et consultent les objets numériques via une interface de découverte publique intégrée.
Exportation EAD et MARCXML
Exporter les notices de ressources sous forme de EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ou Dublin Core pour l'intégration avec les couches de découverte et les catalogues consortiaux.
Moissonnage OAI-PMH
Exposer les métadonnées descriptives via OAI-PMH afin que des agrégateurs comme DPLA ou Europeana puissent moissonner automatiquement les collections.
API REST
Une API REST JSON documentée alimente les intégrations avec les systèmes de préservation numérique, les pipelines ETL et les front-ends personnalisés.
Pourquoi exécuter ArchivesSpace sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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