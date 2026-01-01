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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apollo

Apollo est la principale plateforme open source pour l'annotation de génomes pilotée par la communauté, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construit autour d'un visualiseur alimenté par JBrowse, il permet aux conservateurs de différentes institutions de modifier simultanément les modèles de gènes, les transcrits et les caractéristiques sur des génomes de référence partagés — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.

L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des autorisations granulaires par organisme et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles à l'extérieur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apollo

Coédition en temps réel

Plusieurs curateurs modifient simultanément le même génome, les modifications étant diffusées instantanément via une synchronisation basée sur WebSocket.

Visionneuse propulsée par JBrowse

Basé sur le navigateur de génome JBrowse, offrant aux conservateurs une navigation de piste, une recherche et une visualisation de séquence familières prêtes à l'emploi.

Autorisations par organisme

L'accès granulaire basé sur les rôles permet aux administrateurs d'attribuer des droits de lecture, d'écriture ou d'administration par organisme et par groupe d'utilisateurs.

Historique des annotations

Chaque modification de transcription, chaque commentaire et chaque changement de fonctionnalité est enregistré avec l'auteur et l'horodatage, ce qui permet des flux de travail d'audit complet et d'annulation.

Importation GFF3 et FASTA

Chargez les génomes de référence et les annotations existantes via des formats bioinformatiques standard, sans nécessiter de conversion propriétaire.

Pourquoi exécuter Apollo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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