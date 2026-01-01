Déployez Apollo en un clic.
Éditeur d'annotation de génome collaboratif en temps réel conçu pour les équipes de recherche biologique distribuées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apollo
Apollo est la principale plateforme open source pour l'annotation de génomes pilotée par la communauté, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construit autour d'un visualiseur alimenté par JBrowse, il permet aux conservateurs de différentes institutions de modifier simultanément les modèles de gènes, les transcrits et les caractéristiques sur des génomes de référence partagés — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.
L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des autorisations granulaires par organisme et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles à l'extérieur.
Caractéristiques principales de Apollo
Coédition en temps réel
Plusieurs curateurs modifient simultanément le même génome, les modifications étant diffusées instantanément via une synchronisation basée sur WebSocket.
Visionneuse propulsée par JBrowse
Basé sur le navigateur de génome JBrowse, offrant aux conservateurs une navigation de piste, une recherche et une visualisation de séquence familières prêtes à l'emploi.
Autorisations par organisme
L'accès granulaire basé sur les rôles permet aux administrateurs d'attribuer des droits de lecture, d'écriture ou d'administration par organisme et par groupe d'utilisateurs.
Historique des annotations
Chaque modification de transcription, chaque commentaire et chaque changement de fonctionnalité est enregistré avec l'auteur et l'horodatage, ce qui permet des flux de travail d'audit complet et d'annulation.
Importation GFF3 et FASTA
Chargez les génomes de référence et les annotations existantes via des formats bioinformatiques standard, sans nécessiter de conversion propriétaire.
Pourquoi exécuter Apollo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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