Déployez Crafty Controller en un clic.
Panneau de contrôle web pour créer, configurer et exploiter plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock à partir d'un tableau de bord unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Crafty Controller
Crafty Controller est une interface web open-source pour gérer les serveurs Minecraft Java et Bedrock depuis un tableau de bord unique. Il remplace la gestion fastidieuse des sessions SSH et des onglets d'écran par des consoles en direct par serveur, un gestionnaire de fichiers intégré, des tâches planifiées et des sauvegardes en un clic — le tout intégré dans une interface web épurée avec un accès multi-utilisateur basé sur les rôles.
L'auto-hébergement de Crafty sur votre VPS vous permet de conserver la pleine propriété de vos mondes, configurations de plugins et données de joueurs sur le matériel que vous contrôlez. Vous pouvez lancer de nouveaux serveurs à partir de types de fichiers jar populaires — vanilla, Paper, Spigot, Forge et Bedrock — sans quitter le navigateur, et partager l'administration ciblée avec des amis ou des modérateurs en utilisant des permissions granulaires.
Caractéristiques principales de Crafty Controller
Contrôle multi-serveur
Déployez, surveillez et exploitez plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock en parallèle à partir d'un tableau de bord unique.
Console basée sur le web
Diffuser les journaux de serveur en direct et envoyer des commandes depuis le navigateur, avec un historique consultable et une sortie codée par couleur par serveur.
Tâches programmées
Automatisez les sauvegardes, les redémarrages et l'exécution de commandes selon des plannings de type cron pour maintenir les serveurs en bon état de fonctionnement sans intervention manuelle.
Accès basé sur les rôles
Définissez des utilisateurs avec des permissions ciblées afin que les modérateurs et les membres de la communauté puissent aider à gérer les serveurs sans accès root ni identifiants sensibles.
Gestionnaire de fichiers
Parcourez, modifiez, mettez en ligne et téléchargez les fichiers du serveur — mondes, plugins, configurations — directement dans le navigateur, sans clients SSH ou SFTP.
Pourquoi exécuter Crafty Controller sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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