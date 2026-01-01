Crafty Controller est une interface web open-source pour gérer les serveurs Minecraft Java et Bedrock depuis un tableau de bord unique. Il remplace la gestion fastidieuse des sessions SSH et des onglets d'écran par des consoles en direct par serveur, un gestionnaire de fichiers intégré, des tâches planifiées et des sauvegardes en un clic — le tout intégré dans une interface web épurée avec un accès multi-utilisateur basé sur les rôles.

L'auto-hébergement de Crafty sur votre VPS vous permet de conserver la pleine propriété de vos mondes, configurations de plugins et données de joueurs sur le matériel que vous contrôlez. Vous pouvez lancer de nouveaux serveurs à partir de types de fichiers jar populaires — vanilla, Paper, Spigot, Forge et Bedrock — sans quitter le navigateur, et partager l'administration ciblée avec des amis ou des modérateurs en utilisant des permissions granulaires.