Déployez ClassQuiz en un clic.
Alternative open-source à Kahoot pour des quiz multijoueurs en direct en classe avec un score en temps réel.
Sélectionnez un forfait VPS pour ClassQuiz
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ClassQuiz
ClassQuiz est une plateforme de quiz open-source et auto-hébergée, conçue pour les enseignants, les formateurs et les éducateurs qui souhaitent une alternative respectueuse de la vie privée aux services commerciaux de quiz en classe. Les joueurs rejoignent une partie en saisissant un code PIN sur n'importe quel appareil, répondent aux questions en temps réel et voient les classements en direct après chaque manche.
L'auto-hébergement de ClassQuiz sur votre propre VPS permet de garder le contenu des quiz, les réponses des étudiants et les données de compte sous votre contrôle total, évite les frais de licence par siège et fonctionne sur les réseaux scolaires sans dépendances externes. La pile inclut l'API, un processus d'arrière-plan, PostgreSQL, Redis et Meilisearch pour la découverte de quiz.
Caractéristiques principales de ClassQuiz
Multijoueur en temps réel
Organisez des sessions de quiz en direct où les joueurs rejoignent par code PIN et répondent à des questions synchronisées via une connexion WebSocket.
Création de quiz
Créez des questions à choix multiples, ABCD, à plage, de vote et à saisie de texte avec des images, des limites de temps et une notation par réponse.
Recherche en texte intégral
Découvrez instantanément les quiz publics grâce à un index Meilisearch intégré qui classe les résultats par titre, tags et description.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez toutes les données de quiz, les noms des joueurs et les réponses sur votre propre infrastructure, sans télémétrie ni analyse tierce.
Stockage d'images
Attacher des images aux questions en utilisant le stockage local intégré ou en branchant n'importe quel backend compatible S3 pour des médias illimités.
OAuth et SSO
Connectez Google, GitHub ou tout autre fournisseur OpenID Connect personnalisé afin que les enseignants puissent se connecter avec leurs comptes scolaires existants.
Pourquoi exécuter ClassQuiz sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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