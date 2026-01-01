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Alternative open-source à Kahoot pour des quiz multijoueurs en direct en classe avec un score en temps réel.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ClassQuiz

ClassQuiz est une plateforme de quiz open-source et auto-hébergée, conçue pour les enseignants, les formateurs et les éducateurs qui souhaitent une alternative respectueuse de la vie privée aux services commerciaux de quiz en classe. Les joueurs rejoignent une partie en saisissant un code PIN sur n'importe quel appareil, répondent aux questions en temps réel et voient les classements en direct après chaque manche.

L'auto-hébergement de ClassQuiz sur votre propre VPS permet de garder le contenu des quiz, les réponses des étudiants et les données de compte sous votre contrôle total, évite les frais de licence par siège et fonctionne sur les réseaux scolaires sans dépendances externes. La pile inclut l'API, un processus d'arrière-plan, PostgreSQL, Redis et Meilisearch pour la découverte de quiz.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ClassQuiz

Multijoueur en temps réel

Organisez des sessions de quiz en direct où les joueurs rejoignent par code PIN et répondent à des questions synchronisées via une connexion WebSocket.

Création de quiz

Créez des questions à choix multiples, ABCD, à plage, de vote et à saisie de texte avec des images, des limites de temps et une notation par réponse.

Recherche en texte intégral

Découvrez instantanément les quiz publics grâce à un index Meilisearch intégré qui classe les résultats par titre, tags et description.

Confidentialité auto-hébergée

Conservez toutes les données de quiz, les noms des joueurs et les réponses sur votre propre infrastructure, sans télémétrie ni analyse tierce.

Stockage d'images

Attacher des images aux questions en utilisant le stockage local intégré ou en branchant n'importe quel backend compatible S3 pour des médias illimités.

OAuth et SSO

Connectez Google, GitHub ou tout autre fournisseur OpenID Connect personnalisé afin que les enseignants puissent se connecter avec leurs comptes scolaires existants.

Pourquoi exécuter ClassQuiz sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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