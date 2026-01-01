Veidojiet sistēmas, kas mērogojas ar .systems domēnu
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Par .systems domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .systems domēnu
Kas ir .systems domēns?
.systems ir vispārējs augstākā līmeņa domēns, kas piemērots uzņēmumiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, inženieruzņēmumiem un organizācijām, kas piedāvā sarežģītus risinājumus, infrastruktūru vai pakalpojumus, uzsverot strukturētu, uz sistēmām balstītu darbu.
Kam paredzēts .systems domēns?
Domēns .systems ir piemērots IT konsultantiem, programmatūras pārdevējiem, sistēmu integratoriem un infrastruktūras nodrošinātājiem, kas piedāvā sarežģītus tehniskos risinājumus un atbalstu. Tas ir piemērots gan nišas projektiem, gan jau esošiem tehnoloģiju uzņēmumiem.
Kāpēc izvēlēties .systems domēnu?
Domēns .systems signalizē par strukturētu, tehnisku fokusu jau no pirmās vizītes, uzlabojot skaidrību un zīmola atpazīstamību. Tas atbalsta konsekventu nosaukumu piešķiršanu tīmekļa vietnēs, e-pastā un dokumentācijā, palīdzot uzturēt profesionālu un mērogojamu klātbūtni tiešsaistē.
Informācija par .systems domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.systems
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
2. Labāk īss
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
3. Mazāk ir vairāk
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
4. Padomā par savu auditoriju
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
5. Rīkojies ātri
Izpēti citus domēna paplašinājumus
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.systems domēna BUJ
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.