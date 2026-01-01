Saņemiet tūlītēju palīdzību no Hostinger Agent, jūsu mākslīgā intelekta atbalsta aģenta

Hostinger aģents katru dienu apstrādā vairāk nekā 45 000 tērzēšanas sarunu — pārvalda pakalpojumus, raksta emuāra ierakstus un migrē tīmekļa vietnes —, un tas viss notiek vienkāršas sarunas laikā.
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Saņemiet tūlītēju palīdzību no Hostinger Agent, jūsu mākslīgā intelekta atbalsta aģenta

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Hostinger aģents ir ar jums visos Hostinger produktos, pat jūsu tālrunī — vienkārši pasakiet viņam, kas jums nepieciešams.

Web hostings

Tīmekļa vietnes migrēšana
Paātrini to
Izveidojiet dublējumu
Iestatījumu atrašana hPanel
Pārvaldiet vietnes, datubāzes un rīkus
Web hostings

Kāpēc Hostinger aģents maina spēles noteikumus

500+ dažādas darbības

Hostinger aģents veic vairāk nekā 500 administratora līmeņa darbības, tostarp vietņu migrāciju, dublēšanu un servera veselības pārbaudes.
Hostinger aģents apstrādā 85% atbalsta mijiedarbību visā Hostinger platformā, un vidējais klientu apmierinātības rādītājs ir 77%.
Hostinger aģents atbild uz jautājumiem vidēji tikai 9 sekundēs, veicot aptuveni 800 speciālistu darbu.
Hostinger aģents šogad ietaupīs mums vairāk nekā 14 miljonus eiro. Tas ļauj mums turpināt piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus par vienām no zemākajām cenām tirgū.

Vai dodat priekšroku WhatsApp? Hostinger aģents ir klāt.

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Vai dodat priekšroku WhatsApp? Hostinger aģents ir klāt.

Pievienojies miljoniem laimīgu klientu

Hostinger aģents ātri saprata manu problēmu un sniedza skaidrus, soli pa solim sniegtus norādījumus, kas atrisināja manu problēmu bez jebkādām neskaidrībām.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, viņu mākslīgā intelekta atbalsts, ir lielisks. Es patiesībā dodu priekšroku tam, nevis sarunai ar cilvēku, jo nejūtos sasteigts.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Viņu mākslīgā intelekta asistents Hostinger aģents ir ĻOTI izpalīdzīgs. Tā vietā, lai mani novirzītu uz nebeidzamiem palīdzības dokumentiem, tas faktiski veic darbības manā kontā. Tas ir kā jaunākais sistēmas administrators dežūrā.

Philip

Philip

Vienkārši pasakiet Hostinger aģentam un uzskatiet to par paveiktu.

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Hostinger aģenta bieži uzdotie jautājumi

Atrodiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mūsu mākslīgā intelekta klientu atbalsta aģentu Hostinger Agent.

Hostinger Agent ir Hostinger mākslīgā intelekta atbalsta aģents, kas izveidots, lai pārvaldītu jūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus, izmantojot vienkāršu tērzēšanu. Tas veic vairāk nekā 500 administratora līmeņa darbības, sākot no tīmekļa vietņu migrēšanas un dublējumu izveides līdz DNS ierakstu pārvaldībai un servera veselības pārbaudei. Uzziniet vairāk par Hostinger Agent.

Hostinger aģents darbojas visā Hostinger ekosistēmā — tīmekļa mitināšanā, WordPress, VPS, vietņu veidotājā, Hostinger mākslīgā intelekta veidotājā, Hostinger e-pastā, domēnos un maksājumos. Neatkarīgi no tā, ko jūs pārvaldāt, Hostinger aģents ir šeit, lai palīdzētu.

Abi — taču Hostinger aģenta atšķirība ir tā, ka tas rīkojas. Hostinger aģents nevis norāda uz palīdzības dokumentu, bet gan savieno domēnus, atjaunina DNS iestatījumus, instalē spraudņus un veic citas darbības tieši jūsu kontā.

Jā. Hostinger aģents ir pieejams visur, kur piekļūstat Hostinger — tostarp mobilajā tālrunī un pat WhatsApp —, tāpēc tūlītēja palīdzība vienmēr ir viena ziņojuma attālumā, lai kur jūs strādātu.

Hostinger aģents 85% atbalsta saziņas gadījumu apstrādā patstāvīgi. Jebkā, kas nav tā darbības jomā, tas jūs savieno ar cilvēku speciālistu, lai jūs nekad nepaliktu bez risinājuma.

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