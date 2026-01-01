Saņemiet tūlītēju palīdzību no Hostinger Agent, jūsu mākslīgā intelekta atbalsta aģenta
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Hostinger aģents ātri saprata manu problēmu un sniedza skaidrus, soli pa solim sniegtus norādījumus, kas atrisināja manu problēmu bez jebkādām neskaidrībām.
Hostinger Agent, viņu mākslīgā intelekta atbalsts, ir lielisks. Es patiesībā dodu priekšroku tam, nevis sarunai ar cilvēku, jo nejūtos sasteigts.
Viņu mākslīgā intelekta asistents Hostinger aģents ir ĻOTI izpalīdzīgs. Tā vietā, lai mani novirzītu uz nebeidzamiem palīdzības dokumentiem, tas faktiski veic darbības manā kontā. Tas ir kā jaunākais sistēmas administrators dežūrā.
Hostinger aģenta bieži uzdotie jautājumi
Kas ir Hostinger Agent?
Hostinger Agent ir Hostinger mākslīgā intelekta atbalsta aģents, kas izveidots, lai pārvaldītu jūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus, izmantojot vienkāršu tērzēšanu. Tas veic vairāk nekā 500 administratora līmeņa darbības, sākot no tīmekļa vietņu migrēšanas un dublējumu izveides līdz DNS ierakstu pārvaldībai un servera veselības pārbaudei. Uzziniet vairāk par Hostinger Agent.
Kurus Hostinger produktus atbalsta Hostinger aģents?
Hostinger aģents darbojas visā Hostinger ekosistēmā — tīmekļa mitināšanā, WordPress, VPS, vietņu veidotājā, Hostinger mākslīgā intelekta veidotājā, Hostinger e-pastā, domēnos un maksājumos. Neatkarīgi no tā, ko jūs pārvaldāt, Hostinger aģents ir šeit, lai palīdzētu.
Vai Hostinger aģents var veikt izmaiņas manā kontā, vai arī tas tikai atbild uz jautājumiem?
Abi — taču Hostinger aģenta atšķirība ir tā, ka tas rīkojas. Hostinger aģents nevis norāda uz palīdzības dokumentu, bet gan savieno domēnus, atjaunina DNS iestatījumus, instalē spraudņus un veic citas darbības tieši jūsu kontā.
Vai Hostinger aģents ir pieejams mobilajās ierīcēs?
Jā. Hostinger aģents ir pieejams visur, kur piekļūstat Hostinger — tostarp mobilajā tālrunī un pat WhatsApp —, tāpēc tūlītēja palīdzība vienmēr ir viena ziņojuma attālumā, lai kur jūs strādātu.
Kas notiek, ja Hostinger aģents nevar atrisināt manu problēmu?
Hostinger aģents 85% atbalsta saziņas gadījumu apstrādā patstāvīgi. Jebkā, kas nav tā darbības jomā, tas jūs savieno ar cilvēku speciālistu, lai jūs nekad nepaliktu bez risinājuma.