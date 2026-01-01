Hostinger Mail salīdzinājumā ar GoDaddy e-pastu

Vai meklējat GoDaddy e-pasta alternatīvas? Salīdziniet Hostinger un GoDaddy uzreiz, lai atrastu savām vajadzībām piemērotāko biznesa e-pasta mitināšanas pakalpojumu.
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Kāpēc izvēlēties Hostinger pastu?

Lieliskam e-pastam nav jābūt sarežģītam vai dārgam. Lūk, kur Hostinger piedāvā risinājumu.

Vērtība, kurai patiesībā ir jēga

Profesionālai iesūtnei nevajadzētu maksāt milzu naudu. Hostinger Business Email nodrošina jūsu zīmola adresi, stabilu drošību un izaugsmes iespējas – bez negaidītiem atjaunošanas maksas pieaugumiem.

Darbības sākšana dažu minūšu laikā

Nav tehnisku iestatīšanas problēmu. Neatkarīgi no tā, vai jūsu domēns ir Hostinger vai nē, jūsu iesūtnes aktivizēšana aizņem tikai dažus klikšķus – un jūsu pirmais profesionālais e-pasts ir gatavs nosūtīšanai.

Vissvarīgākais, aptverts

Surogātpasta filtrēšana, e-pasta autentifikācija, mobilā piekļuve un mākslīgā intelekta rakstīšanas rīki — viss iebūvēts. Lai jūs varētu koncentrēties uz savu biznesu, nevis iesūtni.

Tiešs salīdzinājums

Salīdziniet cenas un funkcijas vienā mirklī.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Sākumcena par pastkastīti*

Starts at 0,39 €/mēnesis
1,99 ASV dolāri mēnesī

Bezmaksas domēns

Yes
No

Krātuve katrā pastkastē

10–50 GB
10–100 GB

E-pasta aizstājvārdi

Līdz 30
Līdz 300

Pārsūtīšanas noteikumi

Yes
Yes

Automātiskās atbildes

Yes
Yes

Aizsardzība pret surogātpastu un vīrusiem

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Skatiet, kas atvēra jūsu e-pastus

Visi plāni
Ierobežots

E-pasta mijiedarbība

Yes
Yes

Mākslīgā intelekta funkcijas

Jā, mākslīgā intelekta palīgs, mākslīgā intelekta rakstīšana, viedā meklēšana un kopsavilkumi
Jā, e-pasta sagatavošana ar mākslīgā intelekta palīdzību

Aģenta e-pasts

Yes
No

Klientu atbalsts

Tiešraides tērzēšana visu diennakti, 7 dienas nedēļā
Tālrunis un tērzēšana visu diennakti

Atsauksmju vērtējums vietnē Trustpilot

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
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*Salīdzinājuma datums: 2026. gada 1. jūnijs.

Uzziniet, kāpēc vairāk nekā 5 miljoni vietņu īpašnieku izvēlas Hostinger

Neticiet tikai mums — lūk, ko par savu pieredzi saka cilvēki, kuri ir izmantojuši Hostinger biznesa e-pasta pakalpojumus.

Simos

Review provider

Es izmantoju Hostinger jau vairāk nekā gadu, un esmu neizmērojami pārsteigts. Lai gan viņu profesionalitāte kopumā ir acīmredzama, viņu e-pasta pakalpojums ir patiesi fantastisks – uzticams, viegli iestatāms un lieliski piemērots profesionālai saziņai.

Bob Stewart

Review provider

Hostinger pakalpojums piedāvā visu nepieciešamo e-pastam un domēnam ar atbilstošām funkcijām un godīgu cenu. Citi mitināšanas pakalpojumi apgalvo, ka ir labākie, taču tie jūs apber ar sarežģītību un mārketingu.

OASK Publishers

Review provider

Esmu izmantojis Hostinger e-pasta pakalpojumus biznesa saziņai, un kopumā pieredze ir bijusi raita un uzticama. Iestatīšanas process bija vienkāršs, un pielāgotu domēnu e-pastu pievienošana bija vienkārša pat bez padziļinātām tehniskām zināšanām.

Iegādājieties savu mākslīgā intelekta darbinātu biznesa e-pasta plānu

30 dienu atmaksas garantija

Atcel jebkurā laikā

24/7 atbalsts

48 mēnešu plāns
87% atlaide
Starter
Domāts pašnodarbinātajiem
2,99
0,39/mēn.
Izvēlēties plānu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 1,59 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Iekļauta 1 pastkaste
5 GB krātuve katrai pastkastītei
5 pārsūtīšanas noteikumi
5 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Aģentiskais e-pasts
Vispopulārākais
75% atlaide
Standard
Domāts mazajiem uzņēmumiem, kas ir gatavi augt
3,99
0,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 2,79 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Iekļauta 1 pastkaste
20 GB krātuve katrai pastkastītei
20 pārsūtīšanas noteikumi
10 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Uzzini, kurš atvēra tavus e-pastus
Viedas MI e-pastu atbildes
Automātiskās atbildes
Aģentiskais e-pasts
67% atlaide
Premium
Domāts komandām, kas aug
5,99
1,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 3,99 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Iekļauta 1 pastkaste
50 GB krātuve katrai pastkastītei
50 pārsūtīšanas noteikumi
30 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Noskaidro saišu klikšķu un failu atvēršanas rādītājus
Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Uzzini, kurš atvēra tavus e-pastus
Automātiskās atbildes
Aģentiskais e-pasts
87% atlaide
Starter
Domāts pašnodarbinātajiem
2,99
0,39/mēn.
Izvēlēties plānu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 1,59 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Iekļauta 1 pastkaste
5 GB krātuve katrai pastkastītei
5 pārsūtīšanas noteikumi
5 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Aģentiskais e-pasts
Vispopulārākais
75% atlaide
Standard
Domāts mazajiem uzņēmumiem, kas ir gatavi augt
3,99
0,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 2,79 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Iekļauta 1 pastkaste
20 GB krātuve katrai pastkastītei
20 pārsūtīšanas noteikumi
10 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Uzzini, kurš atvēra tavus e-pastus
Viedas MI e-pastu atbildes
Automātiskās atbildes
Aģentiskais e-pasts
67% atlaide
Premium
Domāts komandām, kas aug
5,99
1,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 3,99 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Iekļauta 1 pastkaste
50 GB krātuve katrai pastkastītei
50 pārsūtīšanas noteikumi
30 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Noskaidro saišu klikšķu un failu atvēršanas rādītājus
Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Uzzini, kurš atvēra tavus e-pastus
Automātiskās atbildes
Aģentiskais e-pasts

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Aizsardzība pret surogātpastu, vīrusiem un pikšķerēšanu
Piekļūsti e-pastam jebkurā lietotnē vai ierīcē
Pārbaudi visas darbības pastkastēs ar audita ierakstiem
Parūpējies par datu drošību ar end-to-end šifrēšanu
Ērti migrē savus e-pastus
Iestati automātiskās atbildes, kad neesi uz vietas
Pārsūti e-pastus uz jebkuru citu e-pasta adresi
Pārtver e-pastus, kas nosūtīti uz kļūdainām adresēm
Ātrs, pārskatāms un ērti lietojams tīmekļa pasts
Aizsardzība pret surogātpastu, vīrusiem un pikšķerēšanu
Piekļūsti e-pastam jebkurā lietotnē vai ierīcē
Pārbaudi visas darbības pastkastēs ar audita ierakstiem
Parūpējies par datu drošību ar end-to-end šifrēšanu
Ērti migrē savus e-pastus
Iestati automātiskās atbildes, kad neesi uz vietas
Pārsūti e-pastus uz jebkuru citu e-pasta adresi
Pārtver e-pastus, kas nosūtīti uz kļūdainām adresēm
Ātrs, pārskatāms un ērti lietojams tīmekļa pasts

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ņemiet līdzi savu iesūtni

Pārnāc no cita e-pasta pakalpojumu sniedzēja? Ar savu MI e-pasta asistentu Kodee pārnes e-pastus, mapes un kontaktus praktiski nekavējoties.
Pastkastes migrēšana
Ņemiet līdzi savu iesūtni

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