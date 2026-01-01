Įdiekite „Cognee“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas dirbtinio intelekto atminties variklis, kuris paverčia jūsų duomenis agentams skirta užklausoms pritaikyta žinių diagrama.
Rinkis VPS planą Cognee
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Cognee
„Cognee“ yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto atminties variklis, kuris pakeičia trapius RAG srautus tikru semantiniu sluoksniu. Jis apdoroja dokumentus, pokalbius, vaizdus, garso įrašus ir duomenų bazės įrašus, naudoja jūsų pasirinktą LLM, kad išskirtų objektus ir ryšius, ir saugo juos kaip sujungtą žinių grafą kartu su vektoriniais įterpimais, kad agentai atsakytų į klausimus remdamiesi susietais faktais, o ne izoliuotais teksto fragmentais.
Vienas API iškvietimas tvarko duomenų įkėlimą, o paieška pateikia grafiškai apdorotus rezultatus, kuriuos jūsų programos ir agentų platformos gali tiesiogiai apdoroti. Paleidus „Cognee“ savo VPS, nuosavybės teise saugomi dokumentai, įterptieji elementai ir gautas grafas saugomi jūsų valdomoje infrastruktūroje, o „PostgreSQL“ saugo reliacinius metaduomenis, o nuolatiniuose tomuose – vektorių ir grafų saugyklas.
Pagrindinės Cognee savybės
Žinių grafo atmintis
„Cognee“ iš jūsų duomenų išskiria objektus ir ryšius ir saugo juos kaip užklausoms pritaikytą grafiką, o ne kaip plokščius teksto fragmentus.
Įtraukite bet kokį šaltinį
Įkelkite dokumentus, pokalbius, vaizdus, garso įrašus ir duomenų bazės įrašus per vieną API ir leiskite „Cognee“ juos normalizuoti į atmintį.
Grafų pagalba atliekama paieška
Užklausos natūralia kalba ir atsakymai, pagrįsti susijusiais faktais, žymiai sumažina haliucinacijas agentų atsakymuose.
Atsinešk savo LLM
Nukreipkite „Cognee“ į „OpenAI“, „Anthropic“, „Gemini“, „Mistral“, „Groq“ arba vietinį „Ollama“ galinį tašką pakeisdami vieną modelio nustatymą.
REST API agentams
Atmintis prieinama per autentifikuotą REST API, todėl jūsų programos ir agentų platformos gali ją skaityti ir rašyti per HTTPS.
Privatu nuo pat pradžių
Jūsų failai, įterptieji elementai ir grafikai lieka „Docker“ tomuose jūsų VPS serveryje, o ne trečiosios šalies atminties paslaugoje.
Kodėl verta naudoti Cognee Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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