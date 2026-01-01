원클릭 설치로 Openship 배포.
오픈 소스이며 자체 호스팅 가능한 배포 플랫폼으로, 모든 스택을 자체 서버에 배포할 수 있도록 CI/CD가 내장되어 있습니다.
Openship용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Openship 활용으로 만들 수 있는 것
Openship은 모든 서버를 자신만의 서비스형 플랫폼으로 전환하는 오픈 소스 자체 호스팅 배포 플랫폼입니다. Git 저장소를 가리키면 스택을 감지하고, 컨테이너를 빌드하며, 데이터베이스, 도메인, TLS를 프로비저닝하고 결과를 배포합니다. 파이프라인 파일이나 YAML을 유지 관리할 필요가 없습니다. 푸시 투 배포, 미리 보기 환경, 스테이징 및 프로덕션 흐름, 원클릭 롤백 기능이 내장되어 있습니다.
Openship을 자체 호스팅하면 빌드 파이프라인, 애플리케이션 데이터 및 인프라를 전적으로 사용자가 제어하는 머신에 유지할 수 있으며, 사용자당 요금이나 공급업체 종속이 없습니다. 웹 대시보드, 데스크톱 앱, CLI 또는 REST API를 통해 모든 것을 관리하고, 원할 때마다 표준 Docker 컨테이너를 공급업체 간에 이동할 수 있습니다.
Openship의 주요 특징
내장형 CI/CD
미리 보기 환경, 스테이징 및 프로덕션 흐름, 원클릭 롤백 기능을 갖춘 푸시 배포 — 파이프라인 파일을 작성할 필요가 없습니다.
모든 스택, 모든 서버
Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker 또는 모노레포를 어떤 VPS, 전용 서버 또는 홈랩에 배포할 수 있습니다.
완전 관리형 백엔드
단일 컨트롤 플레인에서 Postgres, MySQL, MongoDB, Redis와 함께 워커, 웹소켓, 객체 스토리지를 제공합니다.
도메인 및 SSL
모든 배포에 대해 자동 갱신이 처리되는 자동 HTTPS 인증서, 와일드카드 지원 및 무제한 도메인.
세 가지 일하는 방법
전체 데스크톱 앱, 팀 웹 대시보드 또는 REST API 기반의 스크립트 가능한 CLI를 통해 배포를 진행하세요.
컨테이너 이식성
모든 것이 표준 Docker 컨테이너로 실행되므로 공급자 또는 자체 호스팅 하드웨어 간에 워크로드를 자유롭게 이동할 수 있습니다.
Hostinger에서 Openship을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.