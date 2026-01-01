Openship은 모든 서버를 자신만의 서비스형 플랫폼으로 전환하는 오픈 소스 자체 호스팅 배포 플랫폼입니다. Git 저장소를 가리키면 스택을 감지하고, 컨테이너를 빌드하며, 데이터베이스, 도메인, TLS를 프로비저닝하고 결과를 배포합니다. 파이프라인 파일이나 YAML을 유지 관리할 필요가 없습니다. 푸시 투 배포, 미리 보기 환경, 스테이징 및 프로덕션 흐름, 원클릭 롤백 기능이 내장되어 있습니다.

Openship을 자체 호스팅하면 빌드 파이프라인, 애플리케이션 데이터 및 인프라를 전적으로 사용자가 제어하는 ​​머신에 유지할 수 있으며, 사용자당 요금이나 공급업체 종속이 없습니다. 웹 대시보드, 데스크톱 앱, CLI 또는 REST API를 통해 모든 것을 관리하고, 원할 때마다 표준 Docker 컨테이너를 공급업체 간에 이동할 수 있습니다.