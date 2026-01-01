ExcaliDash는 흩어진 드로잉 컬렉션을 체계적이고 검색 가능한 작업 공간으로 바꿔주는 Excalidraw용 자체 호스팅 관리 레이어입니다. 개별 .excalidraw 파일을 관리하는 대신, 스케치가 컬렉션에 저장되고, 모든 변경 사항이 버전 기록에 캡처되며, 범위가 지정된 링크를 통해 다이어그램을 공유할 수 있는 중앙 대시보드를 얻게 됩니다. 가벼운 백엔드와 함께 전체 Excalidraw 편집기를 번들로 제공하여, 드로잉, 저장, 구성이 모두 하나의 개인 인스턴스에서 이루어집니다.

자체 VPS에서 ExcaliDash를 실행하면 모든 다이어그램, 아키텍처 스케치 및 브레인스토밍 보드가 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 사용자당 요금이 없으며 데이터에 대한 제3자 접근도 없으며, 선택 사항인 다중 사용자 계정 및 OIDC 단일 로그인(SSO)을 통해 팀은 자체 제어 하에 안전하게 협업할 수 있습니다.