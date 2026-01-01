ExcaliDash 원클릭 설치.
버전 기록 및 보안 링크 공유 기능을 통해 Excalidraw 드로잉을 정리, 관리하고 공동 작업할 수 있는 자체 호스팅 대시보드.
ExcaliDash용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ExcaliDash 활용으로 만들 수 있는 것
ExcaliDash는 흩어진 드로잉 컬렉션을 체계적이고 검색 가능한 작업 공간으로 바꿔주는 Excalidraw용 자체 호스팅 관리 레이어입니다. 개별 .excalidraw 파일을 관리하는 대신, 스케치가 컬렉션에 저장되고, 모든 변경 사항이 버전 기록에 캡처되며, 범위가 지정된 링크를 통해 다이어그램을 공유할 수 있는 중앙 대시보드를 얻게 됩니다. 가벼운 백엔드와 함께 전체 Excalidraw 편집기를 번들로 제공하여, 드로잉, 저장, 구성이 모두 하나의 개인 인스턴스에서 이루어집니다.
자체 VPS에서 ExcaliDash를 실행하면 모든 다이어그램, 아키텍처 스케치 및 브레인스토밍 보드가 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 사용자당 요금이 없으며 데이터에 대한 제3자 접근도 없으며, 선택 사항인 다중 사용자 계정 및 OIDC 단일 로그인(SSO)을 통해 팀은 자체 제어 하에 안전하게 협업할 수 있습니다.
ExcaliDash의 주요 특징
통합 도면 대시보드
모든 Excalidraw 스케치를 썸네일과 검색 기능이 있는 컬렉션으로 정리하여, 흩어진 파일 대신 다이어그램을 쉽게 찾을 수 있도록 하세요.
버전 기록
모든 편집 내용은 자동으로 스냅샷으로 저장되어, 실수가 발생했을 때 이전 상태를 검토하고 모든 드로잉의 이전 버전을 복원할 수 있습니다.
범위가 지정된 링크 공유
액세스 제어 링크를 통해 개별 도면을 공유하여, 공동 작업자나 이해 관계자에게 전체 작업 공간을 노출하지 않고도 보기 또는 편집 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
실시간 협업
여러 사람이 웹소켓을 통해 동일한 캔버스에서 함께 작업할 수 있어, 분산된 팀을 위한 실시간 브레인스토밍 및 디자인 세션을 원활하게 진행할 수 있습니다.
유연한 인증
단일 사용자 모드에서 실행하거나 OIDC 싱글 사인온을 통해 다중 사용자 계정을 활성화하여 개인 사용자와 대규모 팀 모두에 적합합니다.
Hostinger에서 ExcaliDash을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.