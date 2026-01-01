Decidim은 원래 바르셀로나 시를 위해 구축된 참여 민주주의 프레임워크이며, 현재는 30개국 이상에서 중앙 정부, 지역 의회, 대학 및 시민 단체에서 온라인으로 국민투표, 참여 예산, 시민 의회 및 정책 공동 생성 프로세스를 운영하기 위해 사용됩니다.

자체 VPS에 Decidim을 자체 호스팅하면 시민 데이터, 투표 기록 및 심의 이력을 전적으로 귀하의 주권 하에 유지하며(타사 SaaS에 보관되지 않고), AGPL-3.0 라이선스 하의 전체 Ruby on Rails 코드베이스를 제공하여 다른 Decidim 인스턴스와 확장, 감사 및 연동할 수 있습니다.