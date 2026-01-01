Decidim 원클릭 배포.
시민 자문, 참여 예산, 협력적 의사 결정을 위한 오픈 소스 참여 민주주의 플랫폼.
Decidim용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Decidim 활용으로 만들 수 있는 것
Decidim은 원래 바르셀로나 시를 위해 구축된 참여 민주주의 프레임워크이며, 현재는 30개국 이상에서 중앙 정부, 지역 의회, 대학 및 시민 단체에서 온라인으로 국민투표, 참여 예산, 시민 의회 및 정책 공동 생성 프로세스를 운영하기 위해 사용됩니다.
자체 VPS에 Decidim을 자체 호스팅하면 시민 데이터, 투표 기록 및 심의 이력을 전적으로 귀하의 주권 하에 유지하며(타사 SaaS에 보관되지 않고), AGPL-3.0 라이선스 하의 전체 Ruby on Rails 코드베이스를 제공하여 다른 Decidim 인스턴스와 확장, 감사 및 연동할 수 있습니다.
Decidim의 주요 특징
참여예산
내장된 투표 규칙과 결과 공개를 통해 시민들이 공공 자금 배분 방식에 대해 제안하고, 지지하며, 투표하는 다단계 예산 협의를 진행합니다.
시민 의회
제안, 토론, 회의 및 책임 추적을 통해 숙의 과정을 조직하여 모든 시민의 기여가 아이디어부터 결과까지 추적 가능하도록 합니다.
설계부터 다중 테넌트
격리된 콘텐츠 및 관리자를 갖춘 단일 Decidim 인스턴스에서 여러 독립적인 참여 공간(도시, 부서 또는 조직)을 호스팅할 수 있습니다.
감사 가능한 의사결정
모든 제안, 투표 및 수정안은 시민, 언론인 및 감독 기관이 언제든지 검토할 수 있는 투명한 타임라인에 기록됩니다.
개방형 표준 통합
SAML 및 OAuth 단일 로그인, REST 및 GraphQL API, ActivityPub 지원을 통해 Decidim은 기존 시민 신원 시스템 및 더 넓은 fediverse에 연결될 수 있습니다.
60개 이상의 언어로 현지화되었습니다.
전 세계 정부 및 풀뿌리 단체에서 사용할 수 있도록 번역되어 제공되며, 각 참여 공간 내에서 콘텐츠를 번역할 수 있는 내장 도구가 함께 제공됩니다.
Hostinger에서 Decidim을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.