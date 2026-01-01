Bitwarden은 Bitwarden Inc.에서 구축하고 유지 관리하는 공식 암호 관리자 서버입니다. 이 템플릿은 Bitwarden lite(공급업체의 단일 컨테이너 배포판)와 전용 MariaDB 데이터베이스를 함께 배포합니다. Bitwarden API의 커뮤니티 재구현과는 달리, Bitwarden이 자체 고객에게 제공하는 것과 동일한 서버 코드를 실행하므로, 볼트 동작, 암호화 및 업데이트 주기가 공급업체에서 직접 제공됩니다.

자체 VPS에서 셀프 호스팅하면 모든 볼트 항목, 첨부 파일 및 파일을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하면서, 장치는 공식 Bitwarden 브라우저 확장 프로그램, 데스크톱 앱, 모바일 앱 및 CLI를 계속 사용할 수 있습니다. Traefik은 자동 Let's Encrypt 인증서로 컨테이너를 보호하여 Bitwarden 클라이언트가 적용하는 HTTPS 요구 사항을 충족합니다. Bitwarden은 개인 용도 및 홈 랩에 lite를 권장합니다.