원클릭 설치로 Bitwarden 배포
전용 MariaDB 데이터베이스 서비스와 결합된 공식 자체 호스팅 Bitwarden 비밀번호 관리자 서버입니다.
Bitwarden용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bitwarden 활용으로 만들 수 있는 것
Bitwarden은 Bitwarden Inc.에서 구축하고 유지 관리하는 공식 암호 관리자 서버입니다. 이 템플릿은 Bitwarden lite(공급업체의 단일 컨테이너 배포판)와 전용 MariaDB 데이터베이스를 함께 배포합니다. Bitwarden API의 커뮤니티 재구현과는 달리, Bitwarden이 자체 고객에게 제공하는 것과 동일한 서버 코드를 실행하므로, 볼트 동작, 암호화 및 업데이트 주기가 공급업체에서 직접 제공됩니다.
자체 VPS에서 셀프 호스팅하면 모든 볼트 항목, 첨부 파일 및 파일을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하면서, 장치는 공식 Bitwarden 브라우저 확장 프로그램, 데스크톱 앱, 모바일 앱 및 CLI를 계속 사용할 수 있습니다. Traefik은 자동 Let's Encrypt 인증서로 컨테이너를 보호하여 Bitwarden 클라이언트가 적용하는 HTTPS 요구 사항을 충족합니다. Bitwarden은 개인 용도 및 홈 랩에 lite를 권장합니다.
Bitwarden의 주요 특징
공식 Bitwarden 서버
Bitwarden Inc.가 구축하고 유지 관리하는 서버 코드를 실행하므로, 보안 수정 사항 및 릴리스는 공급업체에서 직접 제공됩니다.
공식 클라이언트 호환성
브라우저 확장 프로그램, 데스크톱 앱, 모바일 앱, Bitwarden CLI는 수정 없이 자체 서버에 연결됩니다.
종단간 암호화된 금고
항목은 제로 지식 모델 하에 기기에서 암호화되므로, 서버는 마스터 비밀번호를 볼 수 없습니다.
조직 및 공유
사용자별 액세스 제어 기능을 갖춘 조직 및 컬렉션을 통해 가족 구성원 또는 동료와 자격 증명을 공유하세요.
선택적 기업 서비스
SSO, SCIM 프로비저닝 및 이벤트 로깅은 이미지 내에 포함되어 제공되며, 라이선스에 따라 필요할 때 활성화할 수 있습니다.
Hostinger에서 Bitwarden을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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