AIサポートエージェントであるHostinger Agentからすぐにサポートを受けられる
面倒な作業をすばやく完了
レンタルサーバー
ホスティンガーエージェントがゲームチェンジャーである理由
対応できる作業は500種類以上
成功率85％
いつでもすぐにサポート
コスト削減でさらにお得に
数百万人に選ばれたサービス
ホスティンガーエージェントは、私の懸念を素早く理解し、明確なステップバイステップのガイダンスを提供してくれたので、混乱することなく私の問題が解決しました。
ホスティンガーエージェント、彼らのAIサポートは素晴らしいです。焦りを感じないので、実際に人と話をするよりもこちらの方が好きです。
彼らのAIアシスタントHostinger Agentは非常に助かっています。無限のヘルプドキュメントを参照するのではなく、私のアカウントで実際に処理を行います。後輩のシステム管理者が待機しているようなものです。
ホスティンガーエージェントに関するよくある質問
Hostinger Agentとは何ですか？
Hostinger AgentはHostingerのAIサポートエージェントです。簡単なチャットでウェブサイトやサービスを管理するために構築されています。ウェブサイトの移行やバックアップの作成からDNSレコードの管理、サーバの稼働状態の確認まで、500を超える管理者レベルのアクションを実行します。Hostinger Agentの詳細については、こちらを参照してください。
Hostinger AgentはどのHostinger製品をサポートしていますか？
Hostinger Agentは、Webホスティング、WordPress、VPS、Webサイトビルダー、Hostinger AIビルダー、Hostinger Mail、ドメイン、支払いなど、Hostingerエコシステム全体にわたって機能します。お客様が管理しているものが何であれ、Hostinger Agentはお客様を支援します。
ホスティンガーエージェントは実際にアカウントに変更を加えることができますか？それとも質問に答えるだけですか？
両方です。しかし、ホスティンガーエージェントが他と違うのは、アクションを起こすことです。ホスティンガーエージェントは、ヘルプドキュメントを参照するのではなく、ドメインを接続し、DNS設定を更新し、プラグインをインストールし、さらにその他の作業をアカウント内で直接行います。
Hostinger Agentはモバイルで利用できますか？
はい。Hostinger Agentは、モバイルやWhatsAppなど、Hostingerにアクセスする場所に関係なく利用できます。そのため、インスタントヘルプは、作業場所に関係なく、いつでも1つのメッセージで利用できます。
ホスティンガーエージェントで問題を解決できない場合はどうなりますか？
ホスチンガーエージェントは、サポートのやり取りの85%を独立して処理します。その範囲外のことに関しては、人間のスペシャリストとお客様を結びつけるので、解決せずに放置されることはありません。