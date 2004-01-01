AIサポートエージェントであるHostinger Agentからすぐにサポートを受けられる

Hostinger Agent は、サービスの管理、ブログ記事の執筆、ウェブサイトの移行など、毎日 45k 以上のチャットを簡単な会話で処理します。
WhatsAppで試す
AIサポートエージェントであるHostinger Agentからすぐにサポートを受けられる

面倒な作業をすばやく完了

Hostinger Agentは、携帯電話であっても、すべてのHostinger製品でお客様と一緒にいます。必要なものを伝えるだけです。

レンタルサーバー

ウェブサイトを移行する
スピードを上げる
バックアップを作成する
hPanelで設定を探す
サイト、データベース、ツールを管理する
レンタルサーバー

ホスティンガーエージェントがゲームチェンジャーである理由

対応できる作業は500種類以上

Hostinger Agentは、ウェブサイトの移行、バックアップ、サーバのヘルスチェックなど、500を超える管理者レベルのアクションを実行します。
Hostinger Agent は Hostinger 全体でサポートのやり取りの 85% を処理し、顧客満足度の平均スコアは 77% です。
Hostinger Agentは、約800人のスペシャリストの仕事を平均わずか9秒で回答します。
ホスティンガーエージェントは、今年1400万ユーロ以上を削減します。これにより、市場で最低価格のいくつかで質の高いサービスを提供し続けることができます。

WhatsAppを優先?ホスチンガーエージェントがそこにいる

普段使っているアプリで、プランや設定、トラブルシューティングについてのサポートを受けられます。
WhatsAppでチャット
WhatsAppを優先?ホスチンガーエージェントがそこにいる

数百万人に選ばれたサービス

ホスティンガーエージェントは、私の懸念を素早く理解し、明確なステップバイステップのガイダンスを提供してくれたので、混乱することなく私の問題が解決しました。

Anas Rk

Anas Rk

ホスティンガーエージェント、彼らのAIサポートは素晴らしいです。焦りを感じないので、実際に人と話をするよりもこちらの方が好きです。

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

彼らのAIアシスタントHostinger Agentは非常に助かっています。無限のヘルプドキュメントを参照するのではなく、私のアカウントで実際に処理を行います。後輩のシステム管理者が待機しているようなものです。

Philip

Philip

ホスティンガーエージェントに伝えて、完了したと見なす

チャットする
ホスティンガーエージェントに伝えて、完了したと見なす

ホスティンガーエージェントに関するよくある質問

AIカスタマーサポートエージェントHostinger Agentに関するよくある質問とその回答をご覧いただけます。

Hostinger AgentはHostingerのAIサポートエージェントです。簡単なチャットでウェブサイトやサービスを管理するために構築されています。ウェブサイトの移行やバックアップの作成からDNSレコードの管理、サーバの稼働状態の確認まで、500を超える管理者レベルのアクションを実行します。Hostinger Agentの詳細については、こちらを参照してください。

Hostinger Agentは、Webホスティング、WordPress、VPS、Webサイトビルダー、Hostinger AIビルダー、Hostinger Mail、ドメイン、支払いなど、Hostingerエコシステム全体にわたって機能します。お客様が管理しているものが何であれ、Hostinger Agentはお客様を支援します。

両方です。しかし、ホスティンガーエージェントが他と違うのは、アクションを起こすことです。ホスティンガーエージェントは、ヘルプドキュメントを参照するのではなく、ドメインを接続し、DNS設定を更新し、プラグインをインストールし、さらにその他の作業をアカウント内で直接行います。

はい。Hostinger Agentは、モバイルやWhatsAppなど、Hostingerにアクセスする場所に関係なく利用できます。そのため、インスタントヘルプは、作業場所に関係なく、いつでも1つのメッセージで利用できます。

ホスチンガーエージェントは、サポートのやり取りの85%を独立して処理します。その範囲外のことに関しては、人間のスペシャリストとお客様を結びつけるので、解決せずに放置されることはありません。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。