Plugin di email marketing per WordPress

Trasforma le email in entrate, automaticamente

Installa il plugin, collega i tuoi moduli e lascia che Hostinger Reach trasformi ogni visitatore WordPress in un cliente con email e campagne potenziate dall'AI.
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Raccomandato da WordPress.org

Tutto funziona meglio quando è connesso

Raccogli iscritti all'istante

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Aggiungi moduli di iscrizione al tuo sito WordPress e inizia subito a raccogliere email. Nessun codice, nessuno strumento aggiuntivo — basta pubblicare e far crescere la tua lista.

Crea email velocemente con l'AI

Crea email velocemente con l'AI

Trasforma i tuoi contenuti in email professionali utilizzando template basati sull'AI. Scegli un layout, personalizzalo e invia in pochi minuti invece che ore.

Impara da ogni email

Impara da ogni email

Traccia aperture, clic e coinvolgimento per ogni email che invii. Scopri cosa funziona, cosa non funziona, e usa queste informazioni per migliorare la tua prossima campagna.

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Configura in pochi minuti

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Installa il plugin gratuito

Scarica Hostinger Reach da WordPress.org e attivalo come qualsiasi altro plugin.

Collega con un click

Collega il tuo sito WordPress a Reach istantaneamente — senza chiavi API o passaggi tecnici.

Aggiungi moduli e raccogli iscritti

Configura i moduli di iscrizione in WordPress e guarda i nuovi contatti apparire automaticamente in Reach.

Invia la tua prima campagna

Vai su Reach, scegli un template basato su AI, aggiungi il tuo branding e invia.
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Tutto il necessario per gestire il marketing via email di WordPress

Creazione di email con l'AI

Trasforma una breve descrizione in un template email con l'AI. Modifica il layout e il contenuto per abbinarlo al tuo brand, poi invia quando sei pronto.

Raccolta abbonati

Raccogli abbonati tramite moduli integrati o collega plugin popolari come WPForms e Contact Form 7. I nuovi contatti vengono aggiunti automaticamente a Reach, senza configurazione aggiuntiva.

Sincronizzazione automatica dei contatti

Tutti gli iscritti dal tuo sito WordPress si sincronizzano con Reach in tempo reale. Nessuna esportazione manuale, nessun file CSV e nessun elenco interrotto.

Consegnabilità integrata

Reach si occupa della configurazione tecnica dietro le quinte per aiutare le tue email ad arrivare nelle caselle di posta, non nello spam. Non devi configurare nulla tu stesso.

Invio campagna

Invia newsletter, annunci e aggiornamenti da un'unica dashboard, oppure automatizza le email quando pubblichi contenuti o lanci qualcosa di nuovo.

Analisi e approfondimenti

Monitora le aperture, i clic e il coinvolgimento per ogni campagna. Utilizza metriche chiare e in tempo reale per capire cosa funziona e migliorare le email future senza congetture.
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Unisciti a milioni di clienti soddisfatti

“Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. <b>Tutto in un unico posto.</b>”

Leonardo Amoyr

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

“Amavo già l'hosting di Hostinger, ma Reach mi ha sorpreso ancora di più. L'AI mi fa risparmiare così tanto tempo — senza dover iniziare da zero. È anche incredibilmente facile segmentare il mio pubblico. Lo consiglio vivamente.”

Anthony O Connell

Anthony O Connell

Imprenditore

“Con Reach, <b>posso inviare newsletter e creare un club privato</b> di persone realmente interessate alla mia arte – è molto più personale dei social media.”

Kim Keogh Creates

Kim Keogh Creates

Illustratore / Creativo a 360°

FAQ sull'email marketing per WordPress

Trova le risposte alle domande frequenti sul nostro plugin.

Che cos'è il plugin WordPress Hostinger Reach?

È un plugin gratuito che connette il tuo sito WordPress a Hostinger Reach. Usalo per raccogliere iscritti e sincronizzare i contatti automaticamente — quindi gestisci le campagne, scrivi email con l'AI e fai crescere la tua lista dalla piattaforma Reach.

Sono necessarie competenze tecniche o di marketing per utilizzarlo?

No. Il plugin funziona subito e Reach fornisce template, strumenti AI e una dashboard semplice per aiutarti a iniziare rapidamente.

Quanto tempo ci vuole per la configurazione?

Solo pochi minuti. Installa il plugin, collegalo con un clic e inizia subito a raccogliere iscritti.

Il plugin è gratuito?

Sì. Il plugin di WordPress è gratuito da installare e puoi iniziare con un piano Reach gratuito senza carta di credito.

Posso usarlo con i miei moduli WordPress esistenti?

Sì. Il plugin funziona con i più diffusi costruttori di moduli come WPForms, Contact Form 7, Elementor e WooCommerce.

Rallenterà il mio sito WordPress?

No. Il plugin è leggero e funziona in background senza influire sulle prestazioni del sito.

Cosa rende diverso il plugin Hostinger Reach?

La maggior parte degli strumenti email ti fanno importare i contatti manualmente e partire da zero. Reach si connette a WordPress con un clic, sincronizza gli iscritti automaticamente e scrive email con l'AI — così puoi passare da zero all'invio in pochi minuti.

Che tipo di supporto ricevo?

Ottieni assistenza 24/7 dal team di esperti di Hostinger, anche con il piano gratuito.

Gestisci un negozio WooCommerce?

Reach sincronizza automaticamente i dettagli dei clienti da ogni ordine in modo da poter recuperare i carrelli abbandonati e inviare campagne mirate in automatico.

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