Plugin di email marketing per WordPress
Trasforma le email in entrate, automaticamente
Tutto funziona meglio quando è connesso
Raccogli iscritti all'istante
Aggiungi moduli di iscrizione al tuo sito WordPress e inizia subito a raccogliere email. Nessun codice, nessuno strumento aggiuntivo — basta pubblicare e far crescere la tua lista.
Crea email velocemente con l'AI
Trasforma i tuoi contenuti in email professionali utilizzando template basati sull'AI. Scegli un layout, personalizzalo e invia in pochi minuti invece che ore.
Impara da ogni email
Traccia aperture, clic e coinvolgimento per ogni email che invii. Scopri cosa funziona, cosa non funziona, e usa queste informazioni per migliorare la tua prossima campagna.
Configura in pochi minuti
Installa il plugin gratuito
Collega con un click
Aggiungi moduli e raccogli iscritti
Invia la tua prima campagna
Tutto il necessario per gestire il marketing via email di WordPress
Creazione di email con l'AI
Raccolta abbonati
Sincronizzazione automatica dei contatti
Consegnabilità integrata
Invio campagna
Analisi e approfondimenti
Unisciti a milioni di clienti soddisfatti
“Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. <b>Tutto in un unico posto.</b>”
“Amavo già l'hosting di Hostinger, ma Reach mi ha sorpreso ancora di più. L'AI mi fa risparmiare così tanto tempo — senza dover iniziare da zero. È anche incredibilmente facile segmentare il mio pubblico. Lo consiglio vivamente.”
“Con Reach, <b>posso inviare newsletter e creare un club privato</b> di persone realmente interessate alla mia arte – è molto più personale dei social media.”
FAQ sull'email marketing per WordPress
Che cos'è il plugin WordPress Hostinger Reach?
È un plugin gratuito che connette il tuo sito WordPress a Hostinger Reach. Usalo per raccogliere iscritti e sincronizzare i contatti automaticamente — quindi gestisci le campagne, scrivi email con l'AI e fai crescere la tua lista dalla piattaforma Reach.
Sono necessarie competenze tecniche o di marketing per utilizzarlo?
No. Il plugin funziona subito e Reach fornisce template, strumenti AI e una dashboard semplice per aiutarti a iniziare rapidamente.
Quanto tempo ci vuole per la configurazione?
Solo pochi minuti. Installa il plugin, collegalo con un clic e inizia subito a raccogliere iscritti.
Il plugin è gratuito?
Sì. Il plugin di WordPress è gratuito da installare e puoi iniziare con un piano Reach gratuito senza carta di credito.
Posso usarlo con i miei moduli WordPress esistenti?
Sì. Il plugin funziona con i più diffusi costruttori di moduli come WPForms, Contact Form 7, Elementor e WooCommerce.
Rallenterà il mio sito WordPress?
No. Il plugin è leggero e funziona in background senza influire sulle prestazioni del sito.
Cosa rende diverso il plugin Hostinger Reach?
La maggior parte degli strumenti email ti fanno importare i contatti manualmente e partire da zero. Reach si connette a WordPress con un clic, sincronizza gli iscritti automaticamente e scrive email con l'AI — così puoi passare da zero all'invio in pochi minuti.
Che tipo di supporto ricevo?
Ottieni assistenza 24/7 dal team di esperti di Hostinger, anche con il piano gratuito.