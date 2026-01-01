CRM app templates

תבניות של אפליקציות CRM הן פריסות אפליקציות רשת מוכנות מראש שנועדו לבניית כלים המסייעים בניהול קשרי לקוחות, מעקב אחר לידים וארגון פעילויות מכירה - החל ממנהלי אנשי קשר ועוקבי עסקאות ועד פורטלים של לקוחות ולוחות מחוונים של מכירות. הן מספקות מבנה התחלתי שניתן להתאים אותו אישית באופן מלא כדי לענות על צרכי העסק שלך, כך שתוכל ליצור פתרון CRM משלך ללא קידוד או הגדרה טכנית.