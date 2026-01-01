Calculator and converter app templates

כן. כלי החישוב וההמרה הם בין הדרכים היעילות ביותר להגביר את המעורבות באתר קיים – הם נותנים למבקרים סיבה להישאר יותר זמן ולהחזיר. עם Hostinger AI Builder, אתה יכול לבנות ולהטביע את כלי החישוב שלך מבלי לשלם עבור פתרונות של צד שלישי.