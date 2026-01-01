כל התבניותאתריםיישומיםניוזלטרים

AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
פרודוקטיביות
פיננסי
כלי AI ויצירתיות
מחוללים
מחשבונים וממירים
More
All templates
AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

שאלות נפוצות על תבניות Hostinger

תבניות יישומים יצירתיים ו-AI הם פריסות יישומים אינטרנט נבנות מראש שתוכננו לבניית כלים המסייעים במשימות יצירתיות – מלכתחילה כתיבה וייצור תמונה ועד ליצירת עיצוב ותוכן. הן מספקות מבנה התחלה שניתן להתאים אישית ולהפעיל באמצעות ה-AI המובנה ב-AI Builder – ללא צורך בחשבונות של צד שלישי או בהגדרה טכנית – כדי ליצור עוזרי AI, כלים יצירתיים וגנרטורים משלך.

תבניות של אפליקציות AI ויצירתיות יכולות לשמש לבניית עוזרי כתיבה מבוססי AI, מחוללי תמונות, כלי עיצוב, כלי יצירת תוכן ועוד. הן מתאימות לפרויקטים אישיים וגם לבנייה ולהצעה של כלים יצירתיים ללקוחות או לקהל שלכם.

אין צורך בכישורי תכנות. עם Hostinger Horizons, תוכלו להתאים אישית את התבניות על ידי תיאור פשוט של השינויים הרצויים. ה-AI ייצור ויעדכן את אפליקציית הרשת שלכם בהתבסס על הפרומפטים שלכם.

תוכלו ליצור יישום רשת פונקציונלי תוך דקות ולשכלל אותו תוך שעות, תלוי בכמות ההתאמה האישית הרצויה. התבנית מספקת את המבנה הראשוני, בעוד שה-AI עוזר לייצר פיצ'רים ולהתאים את הממשק.

כן. יצרנים רבים משתמשים בתבניות של AI Builder כדי לבנות כלים המופעלים על ידי AI שהם מציעים ללקוחות או לפרסם עבור הקהל שלהם. ברגע שהאפליקציה שלך נמצאת בשידור חי, תוכל לחייב עבור גישה, להציע אותה כשירות, או להטביע אותה לעסק קיים.

לא מצאתם את התבנית שאתם צריכים?

צור עם אופקים
בנו אתרים ויישומי רשת מלאים ופונקציונליים באמצעות שיחה פשוטה עם AI.

אוהבים את מה שאתם רואים?

יש עוד הרבה מה לגלות. עיינו בספרייה המלאה שלנו של תבניות Hostinger.
גלו את כל התבניות
אוהבים את מה שאתם רואים?

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.