Communication app templates

תבניות של אפליקציות תקשורת הן פריסות מוכנות מראש של אפליקציות רשת, שנועדו לבניית כלים המסייעים לאנשים להתחבר, לשתף פעולה ולקיים אינטראקציה - החל מצ'אטים של תמיכת לקוחות ופורומים קהילתיים ועד כלי משוב ומערכות תמיכה. הן מספקות מבנה התחלתי שניתן להתאים אותו אישית באופן מלא כדי לענות על הצרכים שלכם, כך שתוכלו ליצור כלי תקשורת משלכם ללא תכנות או הגדרה טכנית.